Лукашенко сравнил деятельность западных дипломатов в Беларуси с фашизмом

"Когда-нибудь я это сделаю. Обобщим все документально и вам (журналистам – Sputnik) вывалим, чем они здесь занимаются. Вы ужаснетесь. Это уже не нацики даже, это уже сродни фашизму - то, что они здесь делают в Беларуси. Это видно в виде этих санкций и давления на Беларусь", - подчеркнул белорусский лидер.