https://uz.sputniknews.ru/20220416/lukashenko-sravnil-deyatelnost-zapadnyx-diplomatov-v-belarusi-s-fashizmom-24020219.html
Лукашенко сравнил деятельность западных дипломатов в Беларуси с фашизмом
Лукашенко сравнил деятельность западных дипломатов в Беларуси с фашизмом
Швейцария ввела санкции против России и Беларуси.
2022-04-16T21:05+0500
2022-04-16T21:05+0500
2022-04-16T21:05+0500
в мире
александр лукашенко
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дипломаты
запад
фашизм
санкции
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ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что западные дипломаты ведут в стране деятельность сродни фашизму. Об этом сообщает RT на русском.Ранее стало известно, что 13 апреля Федеральный совет Швейцарии принял решение ввести санкции против России и Белоруссии аналогичные с ранее принятыми ограничениями ЕС.По сообщению властей Швейцарии, в отличие от ЕС, страна не собирается вводить ограничительные меры на транспортное сообщение "из-за географического положения страны".Под финансовые санкции и ограничения на поездки, введенные Швейцарией, попали 200 человек.В свою очередь, Лукашенко заявил, что Беларусь говорит санкциям Запада "до свидания".По его словам, Беларусь сможет выстроить свою жизнь самостоятельно.Читайте также:
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александр лукашенко, беларусь, дипломаты, запад, фашизм, санкции
Лукашенко сравнил деятельность западных дипломатов в Беларуси с фашизмом
Швейцария ввела санкции против России и Беларуси.
ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что западные дипломаты ведут в стране деятельность сродни фашизму. Об этом сообщает RT на русском
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"Когда-нибудь я это сделаю. Обобщим все документально и вам (журналистам – Sputnik) вывалим, чем они здесь занимаются. Вы ужаснетесь. Это уже не нацики даже, это уже сродни фашизму - то, что они здесь делают в Беларуси. Это видно в виде этих санкций и давления на Беларусь", - подчеркнул белорусский лидер.
Ранее стало известно, что 13 апреля Федеральный совет Швейцарии принял решение ввести санкции против России и Белоруссии аналогичные с ранее принятыми ограничениями ЕС.
По сообщению властей Швейцарии, в отличие от ЕС, страна не собирается вводить ограничительные меры на транспортное сообщение "из-за географического положения страны".
Под финансовые санкции и ограничения на поездки, введенные Швейцарией, попали 200 человек.
В свою очередь, Лукашенко заявил, что Беларусь говорит санкциям Запада "до свидания".
"Мы им (санкциям. — Sputnik) говорим "хорошо, до свидания", как в народе говорят — "досвидос", — заявил глава Беларуси.
По его словам, Беларусь сможет выстроить свою жизнь самостоятельно.