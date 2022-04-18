https://uz.sputniknews.ru/20220418/rossiya-zainteresovana-v-vinogradnom-soke-iz-uzbekistana-24054077.html

Россия заинтересована в виноградном соке из Узбекистана

Россия заинтересована в виноградном соке из Узбекистана

В ближайшие 2-3 года российский бизнес может наладить производство сока и концентратов в Самарканде и Бухаре.

2022-04-18T19:01+0500

2022-04-18T19:01+0500

2022-04-18T19:01+0500

общество

виноград

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 апр – Sputnik. Российские производители напитков заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном. Особый интерес бизнесмены проявляют к переработке узбекского винограда и производству соков и концентратов из него. Об корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщил президент "Союзнапитков" Максим Новиков.По его словам, виноградный сок когда-то был самым популярным напитком в России, его доля на рынке доходила до одной трети. Но со временем привычный напиток вытеснил апельсиновый сок, сырье для которого поставляют из Евросоюза. Сейчас российские производители ожидают уменьшения доли экзотических соков на полках магазинов – и возрождения популярности виноградного сока.Поэтому бизнесмены проявляют особый интерес к Узбекистану как к одному из крупных производителей винограда. Перспективы сотрудничества представители "Союзнапитков" обсудили в ходе визита в Узбекистан для участия в выставке "UzFood", которая прошла в Ташкенте в конце марта.Речь, в частности, идет о локализации производства соковых концентратов в Узбекистане. Далее такие концентраты могут использоваться как в самой республике, так и поставляться в Россию и другие страны."На сегодняшний день мы общаемся с российским бизнесом по расширению сотрудничества с узбекскими коллегами. Это проекты не одного дня, конечно же, но мы видим, что в масштабах двух-трех лет перспективы товарооборота колоссальные", - подчеркнул Максим Новиков в интервью Sputnik.В настоящее время идет регистрация наднационального объединения производителей соков, воды и напитков. Этот союз позволит производителям из разных стран делиться знаниями и технологиями.Ранее сообщалось, что российские рестораторы также проявили большой интерес к поставкам овощей, фруктов, орехов, а также текстиля и вина из Узбекистана. Согласно заявлению главы Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, специальное мероприятие с закупщиками и поставщиками из России запланировано на май.В сфере торгового оборота ключевым партнером Узбекистана остается Россия. В начале этого года республика экспортировала в РФ товаров на 346,8 млн долларов. В топ-5 государств, закупающих товары в Узбекистане, вошли также Китай, Турция, Казахстан и Кыргызстан.Также Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Читайте также: Куда Узбекистан экспортирует овощи и фрукты

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виноград, узбекистан