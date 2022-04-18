https://uz.sputniknews.ru/20220418/sud-vynes-prigovor-jenschine-brosivshey-doch-k-medvedyu-24056899.html

Суд вынес приговор женщине, бросившей дочь к медведю

Суд вынес приговор женщине, бросившей дочь к медведю

Мать, сбросившую маленькую девочку в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, признали виновной.

2022-04-18T20:41+0500

2022-04-18T20:41+0500

2022-04-18T20:41+0500

происшествия

медведь

приговор

женщина

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ТАШКЕНТ, 18 апр – Sputnik. Юнусабадский районный суд вынес приговор женщине, сбросившей свою маленькую дочь в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке.Как сообщает агентство "Дарьё", суд признал женщину 1991 года рождения виновной в совершении общественно опасного деяния в невменяемом состоянии. Теперь ее должны направить на принудительное лечение в столичную психиатрическую больницу.Впрочем, решение районного суда еще можно обжаловать в вышестоящей инстанции.Напомним, инцидент в Ташкентском зоопарке произошел в конце января, когда молодая женщина перекинула маленькую девочку через защитный барьер в вольер с медведем на глазах у посетителей.К счастью, медведь не атаковал ребенка. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга от падения с пятиметровой высоты и проходил лечение в одной из больниц Ташкента.В Министерстве по поддержке махалли и семьи сообщили, что женщина находилась в депрессии из-за уехавшего в Россию мужа.Женщине и ее двум детям неоднократно оказывалась социальная и юридическая помощь.В Генпрокуратуре страны заявили, что мать девочки с июля 2021 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По словам пресс-секретаря ведомства Хаёта Шамсутдинова, прокуратура направила в суд требование направить женщину на принудительное лечение.Читайте также: Женщину, бросившую в зоопарке дочь к медведю, признали психически больной

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медведь, приговор, женщина