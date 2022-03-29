https://uz.sputniknews.ru/20220329/v-genprokurature-obyasnili-chto-jdet-jenschinu-sbrosivshuyu-rebenka-k-medvedyu-23626013.html

Женщину, бросившую в зоопарке дочь к медведю, признали психически больной

Женщину, бросившую в зоопарке дочь к медведю, признали психически больной

Инцидент произошел в конце января в зоопарке Ташкента. Молодая женщина перекинула девочку через защитный барьер на глазах у посетителей.

2022-03-29T11:03+0500

2022-03-29T11:03+0500

2022-03-29T11:32+0500

общество

генпрокуратура узбекистана

медведь

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура отправила в Ташкентский суд дело с участием женщины, сбросившей дочь в вольер с медведем в столичном зоопарке, для назначения принудительного лечения. Об этом рассказал пресс-секретарь ведомства Хаёт Шамсутдинов.Дело в том, что по результатам комплексной судебно-психиатрической и психологической экспертизы, женщина страдает пожизненным психическим заболеванием, ее состояние свидетельствует о неспособности давать показания на следствии и в суде. Опубликовано видео страшного инцидента с ребенком и медведем из зоопарка >>Инцидент в Ташкентском зоопарке произошел в конце января, когда молодая женщина перекинула маленькую девочку через защитный барьер в вольер с медведем на глазах у посетителей.К счастью, медведь не атаковал ребенка. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга от падения с пятиметровой высоты и находился в одной из больниц Ташкента. В Министерстве по поддержке махалли и семьи сообщили, что женщина находилась в депрессии из-за уехавшего в Россию мужа. Женщине и ее двум детям неоднократно оказывалась социальная и юридическая помощь. Ранее в Генпрокуратуре страны заявили, что мать девочки с июля 2021 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере.Читайте также:

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генпрокуратура узбекистана, медведь