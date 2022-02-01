https://uz.sputniknews.ru/20220201/video-kakie-peremeny-nujny-ekonomike-uzbekistana--ekspert-22493490.html
Видео: какие перемены нужны экономике Узбекистана – эксперт
Видео: какие перемены нужны экономике Узбекистана – эксперт
Республике необходимо прежде всего ориентироваться на те рынки, где узбекская продукция давно считается брендом, считает доктор экономических наук Алексей Зубец.
2022-02-01T21:00+0500
2022-02-01T21:00+0500
2022-02-01T21:42+0500
видео
мультимедиа
узбекистан
бренд
продукция
эксперт
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Начало недели в Узбекистане оказалось богатым на новости в сфере экономики. Во-первых, стало известно, что часть узбекистанских мигрантов в рамках российского оргнабора отправится на строительство космодрома "Восточный".Во-вторых, по данным Евразийского банка развития (ЕАБР) Узбекистан вошел в список наиболее перспективных потенциальных зон свободной торговли наряду с Индией и Китаем. А в-третьих, власти Узбекистана анонсировали проведение анализа договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) – до конца года республика разработает предложения по дальнейшей интеграции с объединением.Все эти события агентству Sputnik Узбекистан прокомментировал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.По мнению эксперта, миграционные потоки играют важную роль для экономики республики. Например, в 2020-м узбекистанские мигранты на родину денежные переводы на сумму более $6 млрд. А по данным российского Центробанка, несмотря на продолжающуюся пандемию из России в Узбекистан, только за первые шесть месяцев прошлого года личными переводами было отправлено около $2 млрд.Поэтому привлечение узбекистанских строителей к возведению космодрома "Восточный" — это хорошая новость, считает он, ведь данный проект обеспечит дополнительные денежные переводы.Что касается перспективы создания зоны свободной торговли, важно учитывать, что Узбекистан с точки зрения экономики – это большой рынок с постоянно увеличивающимся населением. Судя по стабильно растущему ВВП, платежеспособность данного населения тоже возрастает. Безусловно, вся эта аудитория интересна предпринимателям из стран ЕАЭС, говорит Алексей Зубец.При этом для населения нужно создавать рабочие места. Добиться этого можно путем диверсификации производства.Зато страны-соседи могут выступить большой клиентской базой в данном случае, более того, продвигать свою продукцию в регионе ЕАЭС Узбекистану будет проще, чем в дальнем зарубежье, ведь в постсоветском пространстве узбекская продукция – давно бренд.Что значит разработка предложений по интеграции с ЕАЭС? В какой степени стандартизация на торговое сотрудничество Узбекистана с государствами-соседями? И каков торговый потенциал страны на данный момент? Ответы на все эти вопросы смотрите в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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Данара Курманова
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Данара Курманова
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg
мультимедиа , узбекистан, бренд, продукция, эксперт, видео
Видео: какие перемены нужны экономике Узбекистана – эксперт
21:00 01.02.2022 (обновлено: 21:42 01.02.2022)
Республике необходимо прежде всего ориентироваться на те рынки, где узбекская продукция давно стала брендом, считает доктор экономических наук Алексей Зубец.
Начало недели в Узбекистане оказалось богатым на новости в сфере экономики. Во-первых, стало известно, что часть узбекистанских мигрантов в рамках российского оргнабора отправится на строительство космодрома "Восточный".
Во-вторых, по данным Евразийского банка развития (ЕАБР) Узбекистан вошел в список наиболее перспективных потенциальных зон свободной торговли наряду с Индией и Китаем. А в-третьих, власти Узбекистана анонсировали проведение анализа договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) – до конца года республика разработает предложения по дальнейшей интеграции с объединением.
Все эти события агентству Sputnik Узбекистан
прокомментировал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.
По мнению эксперта, миграционные потоки играют важную роль для экономики республики. Например, в 2020-м узбекистанские мигранты на родину денежные переводы на сумму более $6 млрд. А по данным российского Центробанка, несмотря на продолжающуюся пандемию из России в Узбекистан, только за первые шесть месяцев прошлого года личными переводами было отправлено около $2 млрд.
"Чтобы экономика оставалась устойчивой, для республики необходим внешний поток иностранной валюты, который позволяет стабилизировать экономику и не допустить серьезную девальвацию нацвалюты", — говорит Алексей Зубец.
Поэтому привлечение узбекистанских строителей к возведению космодрома "Восточный" — это хорошая новость, считает он, ведь данный проект обеспечит дополнительные денежные переводы.
Что касается перспективы создания зоны свободной торговли, важно учитывать, что Узбекистан с точки зрения экономики – это большой рынок с постоянно увеличивающимся населением. Судя по стабильно растущему ВВП, платежеспособность данного населения тоже возрастает. Безусловно, вся эта аудитория интересна предпринимателям из стран ЕАЭС, говорит Алексей Зубец.
При этом для населения нужно создавать рабочие места. Добиться этого можно путем диверсификации производства.
"Статистика внешней торговли Узбекистана – это в основном сырье, а нужен высокотехнологичный экспорт, — рассуждает эксперт. — Такие страны, как Индия, Китая или США не заинтересованы в высокотехнологичном экспорте".
Зато страны-соседи могут выступить большой клиентской базой в данном случае, более того, продвигать свою продукцию в регионе ЕАЭС Узбекистану будет проще, чем в дальнем зарубежье, ведь в постсоветском пространстве узбекская продукция – давно бренд.
Что значит разработка предложений по интеграции с ЕАЭС? В какой степени стандартизация на торговое сотрудничество Узбекистана с государствами-соседями? И каков торговый потенциал страны на данный момент? Ответы на все эти вопросы смотрите в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан
.