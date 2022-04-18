https://uz.sputniknews.ru/20220418/v-uzbekistane-budet-mnogo-rabochix-mest-ministr-torgovli-eek-slepnev-24054417.html

В Узбекистане будет много рабочих мест — министр торговли ЕЭК Слепнев

В Узбекистане будет много рабочих мест — министр торговли ЕЭК Слепнев

В пятницу прошло заседание Совета Евразийской экономической комиссии.

2022-04-18T19:21+0500

2022-04-18T19:21+0500

2022-04-18T19:30+0500

экономика

узбекистан

еэк

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. О строительной инфраструктуре и дополнительных рабочих местах в Узбекистане рассказал в понедельник, 18 апреля, министр торговли ЕЭК Андрей Слепнев в рамках видеомоста Москва-Минск-Бишкек-Ереван - Нур-Султан международного информационного агентства Sputnik на тему: "Экономические меры ЕАЭС в сфере торговли в условиях санкций".До этого, в пятницу, 15 апреля, прошло заседание Совета Евразийской экономической комиссии, где рассматривались актуальные вопросы повышения устойчивости экономик стран Евразийского экономического союза, в том числе пакет экономических мер в сфере торговли.По словам Слепнева, торговля на восточном направлении становится все более обширной, однако точные статистические данные еще не пришли. Также активно расширяются транспортные коридоры среднеазиатских государств-членов союза.По его словам, также в плане строительной инфраструктуры большая работа ведется кыргызскими, узбекистанскими, казахстанскими партнерами России по самым разным направлениям. "Мы рассчитываем, что эта работа будет выполнена" — добавил министр.Ранее в ходе заседания Евразийского межправсовета в Казани участниками мероприятия был подписан меморандум о взаимодействии между ЕЭК и правительством Узбекистана, а также план мероприятий по реализации данного документа до 2023 года.Узбекистан получил статус страны-наблюдателя ЕАЭС в декабре 2020 года. Теперь республика может принимать участие во всех открытых мероприятиях и обсуждениях союза. Это позволит властям страны принять окончательное решение о дальнейшей интеграции в данное объединение.Читайте также:Совет ЕЭК упростил процедуры импорта — МалкинаМихаил Евдокимов: в ЕАЭС более 70% расчетов идет в национальных валютах

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