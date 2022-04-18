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В Узбекистане будет много рабочих мест — министр торговли ЕЭК Слепнев
В Узбекистане будет много рабочих мест — министр торговли ЕЭК Слепнев
В пятницу прошло заседание Совета Евразийской экономической комиссии.
2022-04-18T19:21+0500
2022-04-18T19:30+0500
экономика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. О строительной инфраструктуре и дополнительных рабочих местах в Узбекистане рассказал в понедельник, 18 апреля, министр торговли ЕЭК Андрей Слепнев в рамках видеомоста Москва-Минск-Бишкек-Ереван - Нур-Султан международного информационного агентства Sputnik на тему: "Экономические меры ЕАЭС в сфере торговли в условиях санкций".До этого, в пятницу, 15 апреля, прошло заседание Совета Евразийской экономической комиссии, где рассматривались актуальные вопросы повышения устойчивости экономик стран Евразийского экономического союза, в том числе пакет экономических мер в сфере торговли.По словам Слепнева, торговля на восточном направлении становится все более обширной, однако точные статистические данные еще не пришли. Также активно расширяются транспортные коридоры среднеазиатских государств-членов союза.По его словам, также в плане строительной инфраструктуры большая работа ведется кыргызскими, узбекистанскими, казахстанскими партнерами России по самым разным направлениям. "Мы рассчитываем, что эта работа будет выполнена" — добавил министр.Ранее в ходе заседания Евразийского межправсовета в Казани участниками мероприятия был подписан меморандум о взаимодействии между ЕЭК и правительством Узбекистана, а также план мероприятий по реализации данного документа до 2023 года.Узбекистан получил статус страны-наблюдателя ЕАЭС в декабре 2020 года. Теперь республика может принимать участие во всех открытых мероприятиях и обсуждениях союза. Это позволит властям страны принять окончательное решение о дальнейшей интеграции в данное объединение.Читайте также:Совет ЕЭК упростил процедуры импорта — МалкинаМихаил Евдокимов: в ЕАЭС более 70% расчетов идет в национальных валютах
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В Узбекистане будет много рабочих мест — министр торговли ЕЭК Слепнев

19:21 18.04.2022 (обновлено: 19:30 18.04.2022)
© Sputnik / Владимир ТрефиловВидеомост Москва – Минск – Ереван – Нур-Султан с участием министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея СЛЕПНЕВА. "Экономические меры ЕАЭС в сфере торговли в условиях санкций".
Видеомост Москва – Минск – Ереван – Нур-Султан с участием министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея СЛЕПНЕВА. Экономические меры ЕАЭС в сфере торговли в условиях санкций. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов
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В пятницу прошло заседание Совета Евразийской экономической комиссии, где рассматривались актуальные вопросы повышения устойчивости экономик стран Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. О строительной инфраструктуре и дополнительных рабочих местах в Узбекистане рассказал в понедельник, 18 апреля, министр торговли ЕЭК Андрей Слепнев в рамках видеомоста Москва-Минск-Бишкек-Ереван - Нур-Султан международного информационного агентства Sputnik на тему: "Экономические меры ЕАЭС в сфере торговли в условиях санкций".
До этого, в пятницу, 15 апреля, прошло заседание Совета Евразийской экономической комиссии, где рассматривались актуальные вопросы повышения устойчивости экономик стран Евразийского экономического союза, в том числе пакет экономических мер в сфере торговли.
По словам Слепнева, торговля на восточном направлении становится все более обширной, однако точные статистические данные еще не пришли. Также активно расширяются транспортные коридоры среднеазиатских государств-членов союза.
"Мы занимаемся такими проектами, как "Агроэкспресс" — по регулярной ускоренной поставке сельхозпродукции в Китай, в Узбекистан, программа затрагивает и Кыргызстан. И это большие рабочие места, связанные с ускоренной поставкой готовой качественной сельхозпродукции на рынок европейской части, на рынок среднеазиатских государств. Такого рода цифровизация транспортных коридоров снижает существенно затраты и ускоряет всю процедуру. Это то, чем мы занимаемся совместно с китайскими партнерами", — заявил министр торговли ЕЭК.
По его словам, также в плане строительной инфраструктуры большая работа ведется кыргызскими, узбекистанскими, казахстанскими партнерами России по самым разным направлениям.
"Мы рассчитываем, что эта работа будет выполнена" — добавил министр.
Ранее в ходе заседания Евразийского межправсовета в Казани участниками мероприятия был подписан меморандум о взаимодействии между ЕЭК и правительством Узбекистана, а также план мероприятий по реализации данного документа до 2023 года.
Узбекистан получил статус страны-наблюдателя ЕАЭС в декабре 2020 года. Теперь республика может принимать участие во всех открытых мероприятиях и обсуждениях союза. Это позволит властям страны принять окончательное решение о дальнейшей интеграции в данное объединение.
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