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Запрет на древесину из России вызвал рост цен на мебель в Британии
Запрет на древесину из России вызвал рост цен на мебель в Британии
Британские производители мебели, лишившись поставок российской древесины, резко повысили цены на мебель на 17%.
2022-04-18T09:39+0500
2022-04-18T09:39+0500
в мире
великобритания
мебель
поставки
цены
украина
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Запрет на экспорт древесины из России и Белоруссии привел к резкому росту цен на мебель в Великобритании. Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на представителей бизнеса.Британский Лесной попечительский совет приостановил действие всех торговых сертификатов в России и Беларуси, заблокировав все контролируемые поставки из этих двух стран. Однако побочным эффектом стало повышение цен, поскольку фирмы пытаются найти альтернативы.Комментируя данную ситуацию, исполнительный директор производителя мебели Whitemeadow Ян Оскрофт уточнил, что на данный момент себестоимость производства одного дивана для его компании в апреле месяце выросла на 25%.Также управляющий директор ассоциации Британских производителей мебели Шон Холт отметил, что предприниматели впервые столкнулись с подобным."Уже два года мы наблюдаем рост цен на материалы, но в последние недели ситуация значительно обострилась. Повышение совокупных цен до 100% не является чем-то необычным, и это не учитывая роста стоимости энергии, влияющего на производство. Другими факторами являются затраты на топливо и рабочую силу. Наши участники говорят, что в ближайшие несколько месяцев будет дальнейшее повышение цен", — пишет газета.Издание также отмечает, что цены на мебель в Великобритании выросли на 17%, инфляция достигла 7%.Покупателей предупреждают, что стоимость нового дивана и другой мебели резко возрастет из-за российско-украинского конфликта, так как увеличивается стоимость основных материалов. В частности, древесины. Читайте также:
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великобритания, мебель, поставки, цены, украина

Запрет на древесину из России вызвал рост цен на мебель в Британии

09:39 18.04.2022
© Sputnik / Александр КряжевСклад леса компании "Русский лес" в селе Антоново Ордынского района Новосибирской области
Склад леса компании Русский лес в селе Антоново Ордынского района Новосибирской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
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Британские производители мебели, лишившись поставок российской древесины, резко повысили цены на мебель на 17%.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Запрет на экспорт древесины из России и Белоруссии привел к резкому росту цен на мебель в Великобритании. Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на представителей бизнеса.
Британский Лесной попечительский совет приостановил действие всех торговых сертификатов в России и Беларуси, заблокировав все контролируемые поставки из этих двух стран. Однако побочным эффектом стало повышение цен, поскольку фирмы пытаются найти альтернативы.
Комментируя данную ситуацию, исполнительный директор производителя мебели Whitemeadow Ян Оскрофт уточнил, что на данный момент себестоимость производства одного дивана для его компании в апреле месяце выросла на 25%.
"Лесной попечительский совет ввел запрет на импорт из России, и это правильно, однако это привело к давлению на другие страны, которые поставляют древесину, и, конечно же, привело к резкому взлету цен на древесину", — цитирует Оскрофта издание.
Также управляющий директор ассоциации Британских производителей мебели Шон Холт отметил, что предприниматели впервые столкнулись с подобным.
"Уже два года мы наблюдаем рост цен на материалы, но в последние недели ситуация значительно обострилась. Повышение совокупных цен до 100% не является чем-то необычным, и это не учитывая роста стоимости энергии, влияющего на производство. Другими факторами являются затраты на топливо и рабочую силу. Наши участники говорят, что в ближайшие несколько месяцев будет дальнейшее повышение цен", — пишет газета.
Издание также отмечает, что цены на мебель в Великобритании выросли на 17%, инфляция достигла 7%.
Покупателей предупреждают, что стоимость нового дивана и другой мебели резко возрастет из-за российско-украинского конфликта, так как увеличивается стоимость основных материалов. В частности, древесины.
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