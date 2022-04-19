https://uz.sputniknews.ru/20220419/eaes-obnulit-tamojennye-poshliny-dlya-ryada-tovarov-24064651.html
ЕАЭС обнулит таможенные пошлины для ряда товаров
ЕАЭС обнулит таможенные пошлины для ряда товаров
Обнуление пошлин будет действовать до сентября 2022 года.
2022-04-19T10:20+0500
2022-04-19T10:20+0500
2022-04-19T10:20+0500
экономика
еаэс
пошлины
товары
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Министр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев заявил, что в Евразийском экономическом союзе планируют обнулить таможенные пошлины на товары для агропрома, фармацевтики и машиностроения.Известно, что обнуление будет действовать до сентября текущего года и произойдет почти по 1,5 тыс. позиций.Оно затронет семена зерновых и других культур, агрохимикаты, лекарства и компоненты для их производства, а также моторы и комплектующие для машиностроения.Более того, предприятия сэкономят почти до 28,5 трлн сумов или 200 млрд рублей. Эти средства помогут им компенсировать возросшие траты на логистику.Коллегия ЕЭК примет очередной пакет таких мер 19 апреля.Напомним: в ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Молдова находится в статусе страны-наблюдателя.Узбекистан рассматривает возможность присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Специальная комиссия прорабатывает возможные риски и преимущества, а также приемлемые условия интеграции.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
еаэс, пошлины, товары
ЕАЭС обнулит таможенные пошлины для ряда товаров
Обнуление пошлин будет действовать до сентября 2022 года.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Министр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев заявил, что в Евразийском экономическом союзе планируют обнулить таможенные пошлины на товары для агропрома, фармацевтики и машиностроения.
Известно, что обнуление будет действовать до сентября текущего года и произойдет почти по 1,5 тыс. позиций.
Оно затронет семена зерновых и других культур, агрохимикаты, лекарства и компоненты для их производства, а также моторы и комплектующие для машиностроения.
Более того, предприятия сэкономят почти до 28,5 трлн сумов или 200 млрд рублей. Эти средства помогут им компенсировать возросшие траты на логистику.
Коллегия ЕЭК примет очередной пакет таких мер 19 апреля.
Напомним: в ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Молдова находится в статусе страны-наблюдателя.
Узбекистан рассматривает возможность присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Специальная комиссия прорабатывает возможные риски и преимущества, а также приемлемые условия интеграции.