https://uz.sputniknews.ru/20220411/bezrabotitsa-v-eaes-sokratilas-bolee-chem-na-60-23906487.html

Безработица в ЕАЭС сократилась более чем на 60%

Безработица в ЕАЭС сократилась более чем на 60%

Лидером по показателям за февраль текущего года стала Россия.

2022-04-11T17:00+0500

2022-04-11T17:00+0500

2022-04-11T17:00+0500

экономика

еаэс

безработные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/99/70/997033_0:120:2200:1358_1920x0_80_0_0_b5a50da480f79b88ac20fefdfe4e4f61.jpg

ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения стран ЕАЭС, составила 984,6 тыс. человек, или 1,1% численности рабочей силы. Количество безработных сократилось на 61,6% по сравнению с февралем 2021 года. Об этом сообщает департамент статистики Евразийской экономической комиссии.Снижение официальной безработицы наблюдается во всех государствах-членах союза. В данное время по показателям лидирует Россия. Здесь безработица уменьшилась в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом за 2021 год. Далее идет Казахстан – безработных в стране стало меньше почти на 30 тыс. человек.Третье место занимает Армения с показателем чуть больше 6 тыс. человек. Следом идет Кыргызстан, где количество зарегистрированных безработных снизилось на 1.9 тыс. Беларусь занимает последнее место – количество безработных снизилось с 8,3 тыс. до 6,5 тыс. человек.В ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Молдова находится в статусе страны-наблюдателя.Узбекистан рассматривает возможность присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Специальная комиссия прорабатывает возможные риски и преимущества, а также приемлемые условия интеграции.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

еаэс, безработные