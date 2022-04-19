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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Как сделать обычное блюдо экзотическим: три лайфхака
Как сделать обычное блюдо экзотическим: три лайфхака
Привычное картофельное пюре или тушеную капусту можно превратить в необычное и яркое блюдо, добавив всего один ингредиент.
2022-04-19T08:00+0500
2022-04-19T08:00+0500
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рецепт
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Что делать, если привычные блюда надоели? Даже самое банальное блюдо можно легко превратить в уникальное и экзотическое, с помощью необычных сочетаний специй. Предлагаем вам поэкспериментировать.Лайфхак №1. Пикантное картофельное пюреСделать скучное пюре пикантным и ярким можно, добавив к нему немного васаби – необычный зеленоватый цвет и пряный вкус придадут картошке интересные нотки. Впрочем, если нет васаби, его можно заменить горчицей – эффект тоже получится весьма необычным.Лайфхак №2. Пряная тушеная капустаТушеную капусту любят не все. Но если добавить к ней щепотку зиры, вы превратите скучный гарнир в изысканное блюдо с необычным запахом и вкусом.Лайфхак №3. Омлет в паназиатском стилеОбычному омлету можно придать азиатские "нотки", если заменить соль на соевый соус. А добавив к яичной смеси свежую кинзу, можно сделать его еще полезнее и вкуснее!Читайте также: Просто и сытно: "ленивые" пирожки с курицей
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рецепт, блюдо

Как сделать обычное блюдо экзотическим: три лайфхака

08:00 19.04.2022
© Pixabay/NemoelguedesОмлет
Омлет - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2022
© Pixabay/Nemoelguedes
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Привычное картофельное пюре или тушеную капусту можно превратить в необычное и яркое блюдо, добавив всего один ингредиент.
Что делать, если привычные блюда надоели? Даже самое банальное блюдо можно легко превратить в уникальное и экзотическое, с помощью необычных сочетаний специй. Предлагаем вам поэкспериментировать.

Лайфхак №1. Пикантное картофельное пюре

Сделать скучное пюре пикантным и ярким можно, добавив к нему немного васаби – необычный зеленоватый цвет и пряный вкус придадут картошке интересные нотки. Впрочем, если нет васаби, его можно заменить горчицей – эффект тоже получится весьма необычным.

Лайфхак №2. Пряная тушеная капуста

Тушеную капусту любят не все. Но если добавить к ней щепотку зиры, вы превратите скучный гарнир в изысканное блюдо с необычным запахом и вкусом.

Лайфхак №3. Омлет в паназиатском стиле

Обычному омлету можно придать азиатские "нотки", если заменить соль на соевый соус. А добавив к яичной смеси свежую кинзу, можно сделать его еще полезнее и вкуснее!
Читайте также: Просто и сытно: "ленивые" пирожки с курицей
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