https://uz.sputniknews.ru/20220419/kakie-zakony-proveryat-na-korruptsiyu-v-pervuyu-ochered-24075124.html

Какие законы проверят на коррупцию в первую очередь

Какие законы проверят на коррупцию в первую очередь

По словам представителей Минюста, антикоррупционная экспертиза начнется с законопроектов, по которым в 2021 году были выявлены факты коррупции.

2022-04-19T15:57+0500

2022-04-19T15:57+0500

2022-04-19T15:57+0500

общество

минюст узбекистана

миграционное законодательство рф

экспертиза

коррупция

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Все законодательство Узбекистана подлежит антикоррупционной проверке. В первую очередь, экспертиза затронет нормативные акты, по которым в 2021 году выявлены факты коррупции. Об этом сообщили представители Министерства юстиции на пресс-конференции в АОКА.Анализ действующих законов начнется с 1860 документов в сфере социальной защиты, финансов, предпринимательства, внешнеэкономической деятельности и таможенного дела, по которым в прошлом году были выявлены нарушения.Такой порядок предусматривает Постановление кабинета министров №140, разработанное по инициативе Минюста.В ходе пресс-конференции представители министерства отметили, что за прошедший год Минюст провел 1820 антикоррупционных проверок, в 245 (13%) из них выявлены коррупционные факторы. Авторам законопроектов поручено устранить эти факторы.При этом 708 (39%) нормативных правовых актов, принятых в 2021 году, не прошли антикоррупционную экспертизу, поскольку их разработчики не заполнили чеклист в установленном порядке.В первом квартале нынешнего года на рассмотрение представили 584 законопроектов. Из них в 163 (28%) случаях авторы не заполнили чеклист, а в еще 74 документах эксперты Минюста обнаружили коррупционную составляющую и отправили законопроект на доработку.Следует отметить, что антикоррупционной экспертизе в Узбекистане подлежат не только новые, но и действующие законы. В частности, согласно Указу президента, принятому в октябре прошлого года, до 2026 года специалисты должны рассмотреть более 21 тысячи действующих в стране нормативно-правовых актов.В экспертизе законодательства примут участие не только эксперты Минюста и юристы, но и представители общественности, научных организаций, а также независимые эксперты.Читайте также: За информацию о нарушителях будут вознаграждать

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минюст узбекистана, миграционное законодательство рф, экспертиза, коррупция