https://uz.sputniknews.ru/20220419/mestnye-vlasti-s-nachala-goda-obespechili-rabotoy-bolee-700-tys-grajdan-24078373.html

Власти с начала года обеспечили работой более 700 тыс. граждан

Власти с начала года обеспечили работой более 700 тыс. граждан

В Ташкенте проходит видеоселекторное совещание по развитию предпринимательства под руководством президента Шавката Мирзиёева.

2022-04-19T17:05+0500

2022-04-19T17:05+0500

2022-04-19T17:44+0500

общество

шавкат мирзиёев

бизнес

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ТАШКЕНТ, 19 апр – Sputnik. Вопросы развития предпринимательства и занятости населения обсудили руководители регионов на видеоселекторном совещании под руководством президента Шавката Мирзиёева.В стране впервые проводится столь масштабная работа по развитию семейного и малого бизнеса, отметил глава государства. С начала года в махаллях по всей стране появилось 47 тысяч новых предпринимателей, начали работу 8 тысяч малых производственных и сервисных предприятий, восстановлены или увеличены мощности 2,5 тысячи производств.На реализацию этих проектов местные бюджеты выделили 1,3 трлн сумов кредитов и 20 млрд сумов субсидий.За три месяца хокимияты районов и городов провели полную перепись 6,9 миллионов домохозяйств по всей республике с населением 35,3 миллиона человек. Все семьи и разделили на четыре категории:Таким образом, перепись показала, что в помощи властей нуждаются 64% жителей. В первую очередь хокимияты будут работать с семьями первой и второй категории. За первый квартал 2022 года они обеспечили работой 736 тысяч граждан и обучили профессиям и предпринимательству 54 тысячи жителей.Хокимияты определили "специализацию" махаллей. При этом 2500 махаллей, специализирующихся на сельском хозяйстве и садоводстве, будут развиваться через "ведущих" предпринимателей. Через таких "лидеров" хозяйства смогут получить средства на закупку семян, саженцев, удобрений и других материалов.Таким образом, в 250 неблагополучных махаллях планируют обеспечить работой 165 тыс. человек.Еще 2500 махаллей специализируются на животноводстве, птицеводстве, рыболовстве и пчеловодстве. Для их поддержки местные власти раздадут инкубаторы в 1500 махаллей, живых кур в 20 тыс. домохозяйств, ульи - семьям в 1000 махаллей.В первом полугодии в животноводстве, птицеводстве, рыболовстве и пчеловодстве будет занято не менее 140 тысяч человек.Глава государства поручил хокимам областей, районов и городов лично посетить 3636 махаллей, относящихся к категории "неудовлетворительных", и принять меры по решению проблем в этих поселениях. Для этого Минэкономразвития должно совместно с местными властями разработать "дорожные карты".Кроме того, президент поручил:Для улучшения инфраструктуры и кредитование бизнеса в этих махаллях Министерство финансов должно выделить 800 млрд сумов.Президент поручил наградить 14 замхокимов и выразить благодарность еще 2 943 заместителям за отличные результаты работы. Между тем, глава государства подверг резкой критике руководство тех районов, где пока не видны результаты этой работы, а уровень безработицы остается высоким. От занимаемой должности президент освободил 11 чиновников.В конце прошлого года президент распорядился принять дополнительные меры для развития семейного предпринимательства и расширение источников доходов населения. В 2022 году средства из целевых фондов и Фонда реконструкции и развития будут размещаться в коммерческих банках по ставке 10% годовых. В программе участвуют "Агробанк", "Халк банки" и "Микрокредитбанк". Из этих средств банки выдают льготные кредиты предпринимателям.Читайте также: В Фергане увеличится производство шелка

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шавкат мирзиёев, бизнес