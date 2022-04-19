Власти с начала года обеспечили работой более 700 тыс. граждан
17:05 19.04.2022 (обновлено: 17:44 19.04.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В Ташкенте проходит видеоселекторное совещание по развитию предпринимательства под руководством президента Шавката Мирзиёева.
ТАШКЕНТ, 19 апр – Sputnik. Вопросы развития предпринимательства и занятости населения обсудили руководители регионов на видеоселекторном совещании под руководством президента Шавката Мирзиёева.
В стране впервые проводится столь масштабная работа по развитию семейного и малого бизнеса, отметил глава государства. С начала года в махаллях по всей стране появилось 47 тысяч новых предпринимателей, начали работу 8 тысяч малых производственных и сервисных предприятий, восстановлены или увеличены мощности 2,5 тысячи производств.
На реализацию этих проектов местные бюджеты выделили 1,3 трлн сумов кредитов и 20 млрд сумов субсидий.
"Как известно, на развитие предпринимательства мы запланировали направить более 500 миллионов долларов и более 2 триллионов сумов. Мы также определили проблемы, которые больше всего беспокоят предпринимателей, такие как налоговое администрирование, проверки, упрощенная выдача разрешений, бюрократия и борьба с коррупцией", - отметил Шавкат Мирзиёев.
За три месяца хокимияты районов и городов провели полную перепись 6,9 миллионов домохозяйств по всей республике с населением 35,3 миллиона человек. Все семьи и разделили на четыре категории:
11% - семьи с низким доходом;
47% - имеют постоянный доход, но нуждаются в дополнительном заработке;
6% - нуждаются в социальной защите;
36% - благополучные семьи.
Таким образом, перепись показала, что в помощи властей нуждаются 64% жителей. В первую очередь хокимияты будут работать с семьями первой и второй категории. За первый квартал 2022 года они обеспечили работой 736 тысяч граждан и обучили профессиям и предпринимательству 54 тысячи жителей.
Хокимияты определили "специализацию" махаллей. При этом 2500 махаллей, специализирующихся на сельском хозяйстве и садоводстве, будут развиваться через "ведущих" предпринимателей. Через таких "лидеров" хозяйства смогут получить средства на закупку семян, саженцев, удобрений и других материалов.
Таким образом, в 250 неблагополучных махаллях планируют обеспечить работой 165 тыс. человек.
Еще 2500 махаллей специализируются на животноводстве, птицеводстве, рыболовстве и пчеловодстве. Для их поддержки местные власти раздадут инкубаторы в 1500 махаллей, живых кур в 20 тыс. домохозяйств, ульи - семьям в 1000 махаллей.
В первом полугодии в животноводстве, птицеводстве, рыболовстве и пчеловодстве будет занято не менее 140 тысяч человек.
Глава государства поручил хокимам областей, районов и городов лично посетить 3636 махаллей, относящихся к категории "неудовлетворительных", и принять меры по решению проблем в этих поселениях. Для этого Минэкономразвития должно совместно с местными властями разработать "дорожные карты".
Кроме того, президент поручил:
улучшить оросительные системы и водоснабжение в 434 махаллях;
решить проблему с водой, дорогами, электричеством, природным газом в 715 махаллях;
назначить представителей банков в 545 экономически неблагополучных махаллеях для поиска и поддержки предпринимателя-"лидера".
Для улучшения инфраструктуры и кредитование бизнеса в этих махаллях Министерство финансов должно выделить 800 млрд сумов.
"Как бы ни было трудно, мы выделяем так много дополнительных денег, чтобы поддерживать жизнь в этих районах. Акимы областей, районов и городов, уполномоченные и помощники акимов должны эффективно использовать эти средства и показывать четкие результаты", — сказал президент.
Президент поручил наградить 14 замхокимов и выразить благодарность еще 2 943 заместителям за отличные результаты работы. Между тем, глава государства подверг резкой критике руководство тех районов, где пока не видны результаты этой работы, а уровень безработицы остается высоким. От занимаемой должности президент освободил 11 чиновников.
В конце прошлого года президент распорядился принять дополнительные меры для развития семейного предпринимательства и расширение источников доходов населения. В 2022 году средства из целевых фондов и Фонда реконструкции и развития будут размещаться в коммерческих банках по ставке 10% годовых. В программе участвуют "Агробанк", "Халк банки" и "Микрокредитбанк". Из этих средств банки выдают льготные кредиты предпринимателям.
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