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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20220419/v-fergane-uvelichitsya-proizvodstvo-shelka-24077315.html
В Фергане увеличится производство шелка
В Фергане увеличится производство шелка
Разведение тутового шелкопряда обеспечит около 16 тысяч постоянных и более 81 тысячи сезонных рабочих мест.
2022-04-19T17:30+0500
2022-04-19T17:30+0500
экономика
фергана
шелк
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В этом году в Фергане планируется произвести 2 233 тонны шелка. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Ферганской области.По итогам прошлого года в регионе вырастили 37 259 коробок тутового шелкопряда и заготовили более 2 тысяч тонн "серебряного волокна". В этом сезоне поставлена ​​цель из 39 168 коробок произвести 2 233 тонны тутового шелкопряда. Также в этом году планируется переработать 60 тысяч ящиков промышленных и 2 500 ящиков элитных семян тутового шелкопряда.Кроме того, администрация выделит 23 миллиона на развитие пищевой базы тутового шелкопряда. В Фергане также 3 690 га тутовых деревьев передали более чем 4 500 человек на основании семейных договоров.Осенью 2020 года и весной 2021 года в области высадили более 12 миллионов саженцев шелковицы, а осенью 2021 года и весной 2022 года – 13 миллионов саженцев.В 2021 году шелководческие предприятия экспортировали шелка и шелковых изделий на сумму более 9 миллионов долларов.Ожидается, что разведение тутового шелкопряда обеспечит около 16 тысяч постоянных и более 81 тысячи сезонных рабочих мест, заключили в пресс-службе.Читайте также:Куда Узбекистан экспортирует овощи и фрукты
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фергана, шелк

В Фергане увеличится производство шелка

17:30 19.04.2022
© Хокимият Ферганской областиВ этом году Фергана произведет 2233 тонны "серебряного волокна"
В этом году Фергана произведет 2233 тонны серебряного волокна - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2022
© Хокимият Ферганской области
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По прогнозам местной администрации, разведение тутового шелкопряда обеспечит около 16 тысяч постоянных и более 81 тысячи сезонных рабочих мест.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В этом году в Фергане планируется произвести 2 233 тонны шелка. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Ферганской области.

По итогам прошлого года в регионе вырастили 37 259 коробок тутового шелкопряда и заготовили более 2 тысяч тонн "серебряного волокна".
В этом сезоне поставлена ​​цель из 39 168 коробок произвести 2 233 тонны тутового шелкопряда. Также в этом году планируется переработать 60 тысяч ящиков промышленных и 2 500 ящиков элитных семян тутового шелкопряда.

Кроме того, администрация выделит 23 миллиона на развитие пищевой базы тутового шелкопряда.
В Фергане также 3 690 га тутовых деревьев передали более чем 4 500 человек на основании семейных договоров.
Осенью 2020 года и весной 2021 года в области высадили более 12 миллионов саженцев шелковицы, а осенью 2021 года и весной 2022 года – 13 миллионов саженцев.

В 2021 году шелководческие предприятия экспортировали шелка и шелковых изделий на сумму более 9 миллионов долларов.

Ожидается, что разведение тутового шелкопряда обеспечит около 16 тысяч постоянных и более 81 тысячи сезонных рабочих мест, заключили в пресс-службе.
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