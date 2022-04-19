В Фергане увеличится производство шелка
По прогнозам местной администрации, разведение тутового шелкопряда обеспечит около 16 тысяч постоянных и более 81 тысячи сезонных рабочих мест.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В этом году в Фергане планируется произвести 2 233 тонны шелка. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Ферганской области.
По итогам прошлого года в регионе вырастили 37 259 коробок тутового шелкопряда и заготовили более 2 тысяч тонн "серебряного волокна".
По итогам прошлого года в регионе вырастили 37 259 коробок тутового шелкопряда и заготовили более 2 тысяч тонн "серебряного волокна".
В этом сезоне поставлена цель из 39 168 коробок произвести 2 233 тонны тутового шелкопряда. Также в этом году планируется переработать 60 тысяч ящиков промышленных и 2 500 ящиков элитных семян тутового шелкопряда.
Кроме того, администрация выделит 23 миллиона на развитие пищевой базы тутового шелкопряда.
Кроме того, администрация выделит 23 миллиона на развитие пищевой базы тутового шелкопряда.
В Фергане также 3 690 га тутовых деревьев передали более чем 4 500 человек на основании семейных договоров.
Осенью 2020 года и весной 2021 года в области высадили более 12 миллионов саженцев шелковицы, а осенью 2021 года и весной 2022 года – 13 миллионов саженцев.
В 2021 году шелководческие предприятия экспортировали шелка и шелковых изделий на сумму более 9 миллионов долларов.
Ожидается, что разведение тутового шелкопряда обеспечит около 16 тысяч постоянных и более 81 тысячи сезонных рабочих мест, заключили в пресс-службе.
В 2021 году шелководческие предприятия экспортировали шелка и шелковых изделий на сумму более 9 миллионов долларов.
Ожидается, что разведение тутового шелкопряда обеспечит около 16 тысяч постоянных и более 81 тысячи сезонных рабочих мест, заключили в пресс-службе.
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