https://uz.sputniknews.ru/20220419/pekin-nameren-ukreplyat-strategicheskoe-sotrudnichestvo-s-moskvoy-24076298.html

Пекин намерен укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой

Пекин намерен укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой

Заявление замглавы МИД КНР Лэ Юйчена было опубликовано на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

2022-04-19T16:21+0500

2022-04-19T16:21+0500

2022-04-19T16:21+0500

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчен заявил, что вне зависимости от изменения атмосферы в международном сообществе Китай планирует укреплять стратегическое сотрудничество между двумя государствами.Более того, китайский дипломат заявил, что Китай готов посодействовать России в построении отношений нового типа между странами, а также "сообщества единой судьбы человечества".Накануне Госдепартамент США пригрозил Китаю последствиями со стороны Вашингтона и его западных союзников в случае военных поставок России или оказания помощи с обходом санкций.Он уточнил, что Соединенные Штаты пристально следят за Китаем.Ранее глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун, в свою очередь, заявил, что Китай не является стороной конфликта на Украине.Торговое сотрудничество с другими странами, по мнению дипломата, не должно быть затронуто, Европа также ведёт нормальный бизнес с Россией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также ранее прокомментировала попытки Запада запугать Китай.По ее словам, западные политики, пытающиеся запугать Пекин, плохо знают историю и характер китайского народа. Зато, по мнению представителя российского МИД, "теперь все хорошо знают повадки коллективного Запада".Читайте также:

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пекин, москва, сотрудничество