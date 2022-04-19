Пекин намерен укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой
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Заявление замглавы МИД КНР Лэ Юйчена было опубликовано на сайте китайского внешнеполитического ведомства.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчен заявил, что вне зависимости от изменения атмосферы в международном сообществе Китай планирует укреплять стратегическое сотрудничество между двумя государствами.
"Вне зависимости от изменений международной обстановки Китай, как и раньше, будет укреплять стратегическое взаимодействие и осуществлять взаимовыигрышное сотрудничество с Россией, а также совместно защищать общие интересы двух сторон", — цитирует его RT на русском.
Более того, китайский дипломат заявил, что Китай готов посодействовать России в построении отношений нового типа между странами, а также "сообщества единой судьбы человечества".
Накануне Госдепартамент США пригрозил Китаю последствиями со стороны Вашингтона и его западных союзников в случае военных поставок России или оказания помощи с обходом санкций.
"Если КНР... будет помогать России обходить санкции, то за этим последуют серьёзные последствия", —сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.
Он уточнил, что Соединенные Штаты пристально следят за Китаем.
Ранее глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун, в свою очередь, заявил, что Китай не является стороной конфликта на Украине.
Торговое сотрудничество с другими странами, по мнению дипломата, не должно быть затронуто, Европа также ведёт нормальный бизнес с Россией.
"Вы не прекратили всю вашу торговлю с Россией, и наше обычное торговое сотрудничество с Москвой не должно быть затронуто", - подчеркнул Ван Лутун.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также ранее прокомментировала попытки Запада запугать Китай.
"Китай столкнулся с санкциями, когда отстоял свой суверенитет на площади Тяньаньмэнь, подавив спонсируемую Западом попытку переворота. Она могла стоить стране очень дорого: "майдан" в ядерном государстве с миллиардным населением — это было бы непоправимо. Но руководство КНР и китайский народ приняли этот вызов, разгромили предателей, справились с санкциями и построили мощное национально ориентированное государство", — заявила Захарова.
По ее словам, западные политики, пытающиеся запугать Пекин, плохо знают историю и характер китайского народа. Зато, по мнению представителя российского МИД, "теперь все хорошо знают повадки коллективного Запада".
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