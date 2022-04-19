https://uz.sputniknews.ru/20220419/v-ferganskoy-doline-mojet-poyavitsya-edinyy-aeroport-24069152.html

В Ферганской долине может появиться единый аэропорт

В Ферганской долине может появиться единый аэропорт

По мнению Рано Джураевой, создание общей авиагавани для Намангана, Ферганы и Андижана может улучшить качество туризма в Узбекистане.

2022-04-19T12:15+0500

2022-04-19T12:15+0500

2022-04-19T12:20+0500

общество

аэропорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0a/23235819_0:105:1921:1185_1920x0_80_0_0_cab46e5e5c630e58e824a83f1e183f29.jpg

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Ферганской долине должен появится новый современный аэропорт с инфраструктурой, расчитанной на 20-30 лет вперед. Об этом сообщила глава Uzbekistan Airports Рано Джураева, передает корреспондент Sputnik Узбекистан."У нас сейчас есть два сценария развития аэропортов в этом регионе. Первый —реконструкция и масштабная перестройка авиагаваней Намангана, Ферганы и Андижана. Но эти города быстро развиваются, их территории расширяются и с географической точки зрения они могут принимать взлет-посадку только с одной стороны, что усложняет увеличения количества рейсов", — рассказала она.Второй сценарий, который сейчас изучают специалисты Uzbekistan Airports, подразумевает создание единого аэропорта в Ферганской долине.Ранее Uzbekistan Airports анонсировал строительство двух новых аэропортов в Бухаре и Ургенче. Строить их будут по примеру международного терминала в Самарканде. Новый терминал международного аэропорта Самарканда открылся 18 марта. Он позволит увеличить количество регулярных рейсов с 40 до 120 рейсов в неделю. Строительство нового терминала обошлось в более $80 млн.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аэропорт