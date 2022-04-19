https://uz.sputniknews.ru/20220419/v-ferganskoy-doline-mojet-poyavitsya-edinyy-aeroport-24069152.html
В Ферганской долине может появиться единый аэропорт
В Ферганской долине может появиться единый аэропорт
По мнению Рано Джураевой, создание общей авиагавани для Намангана, Ферганы и Андижана может улучшить качество туризма в Узбекистане.
2022-04-19T12:15+0500
2022-04-19T12:15+0500
2022-04-19T12:20+0500
общество
аэропорт
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Ферганской долине должен появится новый современный аэропорт с инфраструктурой, расчитанной на 20-30 лет вперед. Об этом сообщила глава Uzbekistan Airports Рано Джураева, передает корреспондент Sputnik Узбекистан."У нас сейчас есть два сценария развития аэропортов в этом регионе. Первый —реконструкция и масштабная перестройка авиагаваней Намангана, Ферганы и Андижана. Но эти города быстро развиваются, их территории расширяются и с географической точки зрения они могут принимать взлет-посадку только с одной стороны, что усложняет увеличения количества рейсов", — рассказала она.Второй сценарий, который сейчас изучают специалисты Uzbekistan Airports, подразумевает создание единого аэропорта в Ферганской долине.Ранее Uzbekistan Airports анонсировал строительство двух новых аэропортов в Бухаре и Ургенче. Строить их будут по примеру международного терминала в Самарканде. Новый терминал международного аэропорта Самарканда открылся 18 марта. Он позволит увеличить количество регулярных рейсов с 40 до 120 рейсов в неделю. Строительство нового терминала обошлось в более $80 млн.Читайте также:
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аэропорт
В Ферганской долине может появиться единый аэропорт
12:15 19.04.2022 (обновлено: 12:20 19.04.2022)
По мнению Рано Джураевой, создание общей авиагавани для Намангана, Ферганы и Андижана может улучшить качество туризма в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik
. В Ферганской долине должен появится новый современный аэропорт с инфраструктурой, расчитанной на 20-30 лет вперед. Об этом сообщила глава Uzbekistan Airports Рано Джураева, передает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
"У нас сейчас есть два сценария развития аэропортов в этом регионе. Первый —реконструкция и масштабная перестройка авиагаваней Намангана, Ферганы и Андижана. Но эти города быстро развиваются, их территории расширяются и с географической точки зрения они могут принимать взлет-посадку только с одной стороны, что усложняет увеличения количества рейсов", — рассказала она.
Второй сценарий, который сейчас изучают специалисты Uzbekistan Airports, подразумевает создание единого аэропорта в Ферганской долине.
"Это дало бы новый импульс развитию туризма и инфраструктуры. Можно довести частоту рейсов 40-45 в день — с 5 тысячами пассажиров в час-пик", — заявила Рано Джураева.
Ранее Uzbekistan Airports анонсировал строительство двух новых аэропортов в Бухаре и Ургенче. Строить их будут по примеру международного терминала в Самарканде.
Новый терминал международного аэропорта Самарканда открылся 18 марта. Он позволит увеличить количество регулярных рейсов с 40 до 120 рейсов в неделю. Строительство нового терминала обошлось в более $80 млн.