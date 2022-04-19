https://uz.sputniknews.ru/20220419/v-kashkadarinskoy-oblasti-poyavilsya-kukdalinskiy-rayon-24076553.html
В Кашкадарьинской области появился Кукдалинский район
В Кашкадарьинской области появился Кукдалинский район
Его возглавил бывший хоким Чирокчинского района Хуррам Жураев.
2022-04-19T17:02+0500
2022-04-19T17:02+0500
2022-04-19T17:02+0500
общество
кашкадарьинская область
район
хоким
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ТАШКЕНТ, 19 апр – Sputnik. В соответствии с постановлением Президента в составе Кашкадарьинской области образован новый Кукдалинский район, сообщает УзА.Главой нового территориального образования стал теперь уже бывший хоким Чирокчинского района Кашкадарьинской области Хуррам Абдурозикович Жураев.На посту хокима Чирокчинского района его заменил Нодир Худойбердиевич Эркаев, который ранее занимал должность первого заместителя хокима области по финансово-экономическим вопросам.Предложение о создании нового района было озвучено в ходе встречи главы государства с избирателями в Кашкадарьинской области в 2021 году.В состав Кукдалинского района вошла часть территории Чиракчинского района. Площадь новой административной единицы - 171 тысяча гектаров земли, здесь проживают 176,3 тысячи человек.В состав нового района также перейдут 162 промышленных предприятия, одна малая промышленная зона. На десяти тысячах гектаров пашни с использованием технологии капельного орошения планируется создать сады и виноградники.Читайте также: Ташкент отстраивается: Мирзиёеву показали, как изменится столица
кашкадарьинская область
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кашкадарьинская область, район, хоким
В Кашкадарьинской области появился Кукдалинский район
Его возглавил бывший хоким Чирокчинского района Хуррам Жураев.
ТАШКЕНТ, 19 апр – Sputnik. В соответствии с постановлением Президента в составе Кашкадарьинской области образован новый Кукдалинский район, сообщает УзА.
Главой нового территориального образования стал теперь уже бывший хоким Чирокчинского района Кашкадарьинской области Хуррам Абдурозикович Жураев.
На посту хокима Чирокчинского района его заменил Нодир Худойбердиевич Эркаев, который ранее занимал должность первого заместителя хокима области по финансово-экономическим вопросам.
Предложение о создании нового района было озвучено в ходе встречи главы государства с избирателями в Кашкадарьинской области в 2021 году.
В состав Кукдалинского района вошла часть территории Чиракчинского района. Площадь новой административной единицы - 171 тысяча гектаров земли, здесь проживают 176,3 тысячи человек.
В состав нового района также перейдут 162 промышленных предприятия, одна малая промышленная зона. На десяти тысячах гектаров пашни с использованием технологии капельного орошения планируется создать сады и виноградники.