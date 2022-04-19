https://uz.sputniknews.ru/20220419/tashkent-otstraivaetsya-mirziyoevu-pokazali-kak-izmenitsya-stolitsa-24062142.html

Ташкент отстраивается: Мирзиёеву показали, как изменится столица

Ташкент отстраивается: Мирзиёеву показали, как изменится столица

Президент Узбекистана ознакомился с проектами объектов образования и культуры.

2022-04-19T08:21+0500

2022-04-19T08:21+0500

2022-04-19T08:23+0500

общество

ташкент

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Ташкенте появятся новый аквапарк, Цветочный сад, университет, а поход в государственные музеи станет не только познавательным, но еще и увлекательным. Накануне президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией строительных объектов образования и культуры в столице.Глава государства изучил проект университета "Новый Узбекистан", условия для реконструкции государственных музеев, проект строительства аквапарка на территории "Технопарка" в Яшнабадском районе, планы по созданию Цветочного сада на территории Парка астрономии в Юнусабадском районе Ташкента. Мирзиёев также обсудил меры по совершенствованию междугородной дорожной инфраструктуры.В ближайшее время на территории вуза "Новый Узбекистан" возведут учебные корпусы для пяти факультетов, административное здание, общежитие, столовую, библиотеки, лаборатории, дворец спорта и стадион.Для университета власти выделили 30 га земли вдоль улицы Дурмон йули в Мирзо-Улугбекском районе столицы. Сейчас в этом районе расположена Президентская школа. В будущем также откроют Агентство Президентских образовательных учреждений. Таким образом, здесь появится интегрированный образовательный комплекс.Помимо этого, все здания государственных музеев реконструируют, сохранив при этом их архитектурный облик и историческую ценность.Аквапарк на территории "Технопарка" в Яшнабадском районе построят на территории 4,5 га земли и одного здания с привлечением иностранных инвестиций. Здесь будут крытые и открытые бассейны, водные аттракционы, рестораны, детские площадки.В рамках общенационального проекта "Яшил макон" на территории Парка астрономии в Юнусабадском районе создадут Цветочный сад.На презентации также обсудили меры по расширению автомобильной дороги между Папским районом и городом Наманганом.Президент призвал учесть рельеф региона и уделить приоритетное внимание удобству и безопасности движения.Ранее Мирзиёеву представили проект строительства городка Аль-Хорезм в Хорезмской области. Здесь появится IT-парк, жилые дома, школы, детские сады и спортивный комплекс. В центре городка будет разбита аллея Мухаммада аль-Хорезми с памятниками ученому.

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ташкент, шавкат мирзиёев, президент узбекистана