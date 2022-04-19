https://uz.sputniknews.ru/20220419/v-tashkente-proxodit-soveschanie-antinarkoticheskix-vedomstv-shos-24062718.html
В Ташкенте проходит совещание антинаркотических ведомств ШОС
В Ташкенте проходит совещание антинаркотических ведомств ШОС
Мероприятие проводится в гибридном формате под председательством узбекской стороны.
2022-04-19T08:58+0500
2022-04-19T08:58+0500
2022-04-19T09:01+0500
политика
ташкент
шос
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Ташкенте 18 и 19 апреля проходит совещание представителей антинаркотических ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает Министерство иностранных дел Узбекистана. Стороны затрагивают вопросы, связанные с подготовкой к совещанию глав ведомств по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в рамках ШОС. Встреча состоится 20 апреля.Особое внимание участники уделяют обсуждению проектов и документов, которые будут приняты в ходе предстоящего мероприятия высокого уровня. Напомним: на 2022 год в ШОС под председательством Узбекистана запланировано более 80 мероприятий.Одним из них станет встреча глав государств-участниц ШОС, которая состоится 15-16 сентября в Самарканде.Ранее в Ташкенте прошло заседание постоянной действующей рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству стран-членов организации.Читайте также:
ташкент
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ташкент, шос
В Ташкенте проходит совещание антинаркотических ведомств ШОС
08:58 19.04.2022 (обновлено: 09:01 19.04.2022)
Мероприятие проводится в гибридном формате под председательством узбекской стороны.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Ташкенте 18 и 19 апреля проходит совещание представителей антинаркотических ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Узбекистана.
Стороны затрагивают вопросы, связанные с подготовкой к совещанию глав ведомств по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в рамках ШОС. Встреча состоится 20 апреля.
Особое внимание участники уделяют обсуждению проектов и документов, которые будут приняты в ходе предстоящего мероприятия высокого уровня.
Напомним: на 2022 год в ШОС под председательством Узбекистана запланировано более 80 мероприятий.
Одним из них станет встреча глав государств-участниц ШОС, которая состоится 15-16 сентября в Самарканде.
Ранее в Ташкенте прошло заседание постоянной действующей рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству стран-членов организации.