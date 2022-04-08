https://uz.sputniknews.ru/20220408/abduraxmanov-predlojil-provesti-tsifrovuyu-yarmarku-v-ramkax-sammita-shos-23853052.html

Абдурахманов предложил провести Цифровую ярмарку в рамках саммита ШОС

Абдурахманов предложил провести Цифровую ярмарку в рамках саммита ШОС

В Ташкенте 7-8 апреля проходит заседание ШОС.

2022-04-08T13:20+0500

2022-04-08T13:20+0500

2022-04-08T13:20+0500

экономика

шос

иброхим абдурахманов

новогодняя ярмарка

ташкент

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Министр инновациного развития Узбекистана Ибрахим Абдурахманов предложил провести первую Цифровую ярмарку инновационных технологий государств-членов ШОС в рамках Международной недели инновационных идей – "InnoWeek.Uz-2022", которая состоится в ноябре в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Министр также рассказал о продвижении научно-технического сотрудничества в сфере инновации со странами-участницами ШОС.Так, например, с Российской Федерацией ведётся активная работа по линии развития научно-технического сотрудничества. Уже реализованы 17 совместных научных проектов на общую сумму свыше 300 тысяч долларов, а также получен целый ряд важнейших научных результатов.В свою очередь, с Казахстаном планируется наладить сотрудничество между Молодежной академией при Министерстве инновационного развития и Технопарком "Astana Hub". В Ташкенте 7-8 апреля проходит заседание постоянной действующей рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Участники обсуждают план по научно-техническому взаимодействию, а также программу совместного развития искусственного интеллекта. Программа сотрудничества инициирована Узбекистаном.Известно, что Россию на заседании представляет исполнительный директор Аналитического центра международного научно-технологических и образовательных программ (МНиОП) Ирина Куклина.Аналитический центр МНиОП — экспертная организация по вопросам международного научно-технического сотрудничества. Он осуществляет экспертно-аналитическое сопровождение двусторонних и многосторонних конкурсных процедур совместно с финансирующими организациями и ведомствами зарубежных стран.Помимо этого, в рамках ШОС российская сторона предложила механизм реализации совместных многосторонних научно-исследовательских инновационных проектов.Напомним: в 2021-2022 годах в ШОС председательствует Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября этого года в Самарканде.В рамках председательства Узбекистана в ШОС запланировано проведение более 80 мероприятий, 30 из которых — на министерском уровне, отметил замглавы МИД Узбекистана Владимир Норов.Читайте также:Заседание ШОС в Ташкенте: что обсуждают стороны и какие цели наметилиКак Узбекистан предлагает противостоять терроризму – главное с заседания Совета ШОС

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шос, иброхим абдурахманов, новогодняя ярмарка, ташкент