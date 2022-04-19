https://uz.sputniknews.ru/20220419/vbrosov-budet-bolshe--politologi-o-feykovom-video-s-obstrelom-termeza-24077402.html

Вбросов будет больше – политологи о фейковом видео с обстрелом Термеза

Вбросов будет больше – политологи о фейковом видео с обстрелом Термеза

Пресечь зарождавшиеся тревожные настроения в обществе после публикации ролика помогло оперативное опровержение Минобороны, считают в экспертной среде.

2022-04-19T18:12+0500

2022-04-19T18:12+0500

2022-04-19T18:12+0500

общество

термез

фейки

минобороны узбекистана

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik, Алина Ниязбакиева. Дезинформация и фейки участились в медиапространстве Узбекистана. В ночь с 18 на 19 апреля в социальных сетях разошлось фейковое видео о том, что боевики ИГ* якобы нанесли удары реактивными снарядами по военным объектам в Термезе с территории Афганистана. Власти Узбекистана вскоре опровергли данную информацию, назвав ее "абсолютно не соответствующей действительности".Чем могут быть вызваны подобные провокации в соцсетях? На этот вопрос корреспонденту Sputnik Узбекистан отвечают эксперты-политологи.Попытка расшатать ЦА – целая стратегияГлавная цель фейка об обстреле Термеза – дестабилизировать всю Центральную Азию в информационном поле, считает директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев."Особенно актуально это в нынешней политической конъюнктуре. После начала военной операции России на Украине третьи стороны могут быть заинтересованы в том, чтобы создать России проблемы на южном направлении и "второй фронт" в Центральной Азии", - сообщил он в интервью SputnikУзбекистан.Известно, что Россия имеет ряд союзнических обязательств перед соседями: договор ОДКБ и российско-узбекистанский договор о союзнических отношениях.Как отмечает эксперт, после публикаций тревожных настроений в Узбекистане не наблюдалось благодаря своевременному опровержению Министерства обороны Узбекистана.Как отличить фейкВидеофейки – явление относительно новое для Узбекистана. Что нужно помнить пользователям, сталкиваясь с подобным, объясняет глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Если информацию публикует не официальный источник или крупное СМИ, необходимо отнестись к ней критически, считает эксперт.Также можно самостоятельно проверить достоверность ролика через системы визуального поиска по видео, рекомендует Мендкович. Часто провокаторы используют видео, которые публиковались давно, и кадры, запечатленные на них, связаны с другими государствами, а не с той страной, которой посвящен сюжет.* организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также: Запад планирует "поджечь огонь": Центральная Азия — первая на очереди

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термез, фейки, минобороны узбекистана