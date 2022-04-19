https://uz.sputniknews.ru/20220419/otkrytie-vtorogo-fronta--istinnaya-tsel-vizita-uzry-zei-v-kyrgyzstan-24065354.html

Запад планирует "поджечь огонь": Центральная Азия — первая на очереди

Запад планирует "поджечь огонь": Центральная Азия — первая на очереди

Политологи рассказали, что стоит за визитом замгоссекретаря США в Бишкек и Астану и как после этого может развиваться ситуация в странах Центральной Азии.

2022-04-19T10:55+0500

2022-04-19T10:55+0500

2022-04-19T12:06+0500

политика

кыргызстан

бишкек

астана

визит

центральная азия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/07/0f/14544716_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_f41a98825893c163db49e31006cfea4b.jpg

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Заместитель государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея прибыла в Бишкек, где встретилась с заместителем председателя кабмина КР Эдилем Байсаловым и предложила заключить новое соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.Напомним, что между Бишкеком и Вашингтоном нет подобного соглашения — в 2015 году, в период президентства Алмазбека Атамбаева, Кыргызстан денонсировал его в одностороннем порядке из-за присуждения Госдепом США звания "Защитник прав человека" ныне покойному Азимжану Аскарову, который был признан виновным в разжигании межэтнического конфликта в июне 2010-го на юге республики.Зея также встретилась с главой МИД Русланом Казакбаевым. Кроме того, она встретилась с представителями гражданского общества, обсудила с политическими лидерами и представителями бизнеса вопросы расширения прав и возможностей женщин.Ранее замглавы американского Госдепартамента посетила Казахстан, где встретилась с государственным секретарем Ерланом Кариным и акимом Алматы Ерболатом Досаевым.Вежливое давлениеПолитолог Марс Сариев отметил, что визит заместителя госсекретаря связан с недавней попыткой Запада лишить Россию членства в СПЧ ООН.МИД России: кампания США по исключению России из СПЧ ООН – театр абсурдаПолитическая развилкаПо его словам, теперь перед республиками ЦА встает вопрос самоопределения."Позиция нейтралитета устраивала страны региона по всем параметрам, но сегодня этого уже мало. Нам нужно четко заявить, с кем мы — с Западом или с Россией. На фоне спецоперации на Украине этот вопрос становится очень важным, и занимать нейтральную позицию уже не получится. Думаю, в этих условиях государства Центральной Азии проведут приватные консультации, чтобы выработать единую позицию. И тут я больше склоняюсь к тому, что визит Узры Зеи не увенчается успехом: Кыргызстан и другие центральноазиатские страны встанут на сторону России. Сам регион находится в окружении государств, которые тяготеют к варианту более тесного сотрудничества с Россией — Китая, Ирана, Индии", — объяснил эксперт.Он подчеркнул, что нельзя забывать об угрозе из Афганистана и нужно учитывать ситуацию в Пакистане."То, что произошло с премьер-министром Имраном Ханом, — не случайный инцидент, фактически это государственный переворот. Он и его политика не устраивали Запад, его сместили после визита в Кремль и встречи с Путиным. Имран Хан срывал планы дестабилизации в Центральной Азии, вхождения террористических групп со стороны Афганистана и, по сути, на два месяца отодвинул вторжение в регион. При этом новый премьер-министр Шахбаз Шариф является младшим братом четырежды бывшего премьер-министра, миллиардера Наваза Шарифа, который живет в Лондоне из-за того, что на родине ему грозит 10 лет тюрьмы за коррупцию. То есть понятно, что Запад ведет опасную для ЦА игру, и думаю, власти стран региона должны понимать, что противостояние в одиночку — это неверный вариант. Нам необходимо опираться на поддержку России, Китая, Ирана и Индии. Учитывая все это, считаю, что попытка Запада склонить на свою сторону Центральную Азию вряд ли удастся и визит Узры Зеи не увенчается успехом", — заявил Сариев.Он отметил, что отсутствие соглашения с США — это ненормально.Вторжение боевиковОн спрогнозировал сроки возможного вторжения боевиков со стороны Афганистана."Хватит на все человечество": в США раскрыли стоимость войны в АфганистанеРабота агентурыС ним согласен и генеральный директор Института евразийского экономического сотрудничества Владимир Лепехин. Он отметил, что прогнозировал визит американского политика в Кыргызстан примерно полторы недели назад."Этот визит, очевидно, связан с событиями в Пакистане. После того как Имран Хан приехал в Россию и подписал соглашение, тем самым подтвердив курс на сотрудничество, британские силы и прочая западная агентура мгновенно запустили процесс отставки премьер-министра. И хотя первую атаку Хан отбил, попытка его смещения все-таки удалась. Эта ситуация, то есть смена курса Пакистана, направлена на дестабилизацию ситуации в Центральной Азии под ширмой активизации так называемого "политического ислама". Инструментом этой дестабилизации должны стать талибы и всякие радикальные исламистские силы под крышей Пакистана и Турции. А за ней, как известно, стоят англосаксы, в первую очередь Великобритания, ну и США как инструмент глобалистов", — пояснил Лепехин.Истинные целиОн также допустил открытие "второго фронта" в Центральной Азии."Почему Запад активизировался в этом направлении? Ему очень важно создать новый очаг напряженности для России, которая ведет военную спецоперацию на Украине. При этом Центральная Азия не единственный регион, где коллективный Запад планирует "поджечь огонь". Третьей горячей точкой может стать Южный Кавказ, где, как известно, активизировался Азербайджан, который к этому подталкивает Турция. Именно потому переговорный процесс по Украине был перенесен из Беларуси в Стамбул, чтобы Турция стала основным посредником на переговорах и, следовательно, бенефициаром процесса, который сегодня происходит на Украине, так как это отвечает геополитическим интересам Турции и Великобритании", — сказал политолог.По его словам, Запад делает это, чтобы не допустить успеха специальной военной операции на Украине.Он не исключил и наступления талибов на ЦА, но назвал этот вариант менее вероятным."Поэтому не нужно расслабляться, так как все прекрасно понимают: там, где появляется представитель англосаксов, территория метится для будущих провокаций, диверсий и дестабилизации. И в этом плане раскачивание Казахстана тоже играет большую роль, так как он является главным направлением последующего удара по России и Евразийскому экономическому союзу. Поскольку в Казахстане очень много агентуры влияния — почти половина чиновников, которые занимают высшие посты, получили образование на Западе, в частности, в Британии, — можно предположить, что на них оказывают всяческое воздействие. Есть разные схемы дестабилизации ситуации, и уже сейчас нажимаются разные антироссийские кнопки. Об этом говорит, например, нагнетание бытовой русофобии. Прежнее руководство Казахстана во многом было управляемо из Великобритании. Сегодняшние власти более независимы, но, понимая опасность, они вынуждены маневрировать между Западом, исламским миром и Китаем", — уточнил политолог.Лавров: поддержка Украины Западом – кульминация русофобииЧто делатьОн подчеркнул, что среди стран ЦА Узбекистан занимает более нейтральную позицию и ведет грамотную политику."У Ташкента уже есть некоторый опыт взаимодействия с Соединенными Штатами. Например, после прихода к власти талибов Узбекистан сразу попытался найти контакт с новым руководством Афганистана, чтоб построить какие-то отношения и обезопасить себя. С другой стороны, они также сразу привлекли российских военных специалистов для подготовки своих офицерских кадров. Я думаю, в каком-то смысле пример Узбекистана важен — ЦА нужно подчеркнуто держать нейтралитет и сторониться западных сил. То есть, условно говоря, сверять свою внешнеэкономическую политику с Россией и Китаем и соответственно сохранять активные отношения с исламскими странами", — сказал Лепехин.Он напомнил, как развивалась ситуация на Украине и в Армении.По его словам, Кыргызстан в этом смысле тоже слабое звено."У вас достаточно активные НПО, свободно работают оппозиционные и прозападные структуры, то есть существуют ресурсы для дестабилизации политической ситуации. Важно не переоценить свои возможности и не расслабляться. Нынешним властям надо внимательнее взаимодействовать с западными структурами и учитывать опыт прежних кыргызстанских элит. Думаю, приняв все это во внимание, они правильно сориентируются в сегодняшних условиях", — заключил Лепехин.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.**Террористическая организация, запрещенная в Узбекистане, России, Кыргызстане и других странах.

астана

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Таалайбек Ороскулов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/679/68/6796808_1:0:445:444_100x100_80_0_0_eb632a7579cb7e4df33e1cbef4e49e8a.png

Таалайбек Ороскулов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/679/68/6796808_1:0:445:444_100x100_80_0_0_eb632a7579cb7e4df33e1cbef4e49e8a.png

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Таалайбек Ороскулов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/679/68/6796808_1:0:445:444_100x100_80_0_0_eb632a7579cb7e4df33e1cbef4e49e8a.png

кыргызстан, бишкек, астана, визит, центральная азия