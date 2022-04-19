https://uz.sputniknews.ru/20220419/ya-ne-mogu-kommentirovat-slova-neadekvatnogo-cheloveka---glavnoe-iz-intervyu-lavrova-24074001.html

"Я не могу комментировать слова неадекватного человека" - главное из интервью Лаврова

"Я не могу комментировать слова неадекватного человека" - главное из интервью Лаврова

Глава МИД России заверил, что на Украине не будет использоваться ядерное оружие и вооруженные силы не будут атаковать мирное население.

2022-04-19T14:22+0500

2022-04-19T14:22+0500

2022-04-19T14:22+0500

россия

сергей лавров

интервью

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ТАШКЕНТ, 19 апр – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу India Todayзаверил, что вооруженные силы РФ не будут использовать ядерное оружие на Украине.Отвечая на вопрос журналистки телеканала об опасениях, озвученных украинским президентом Владимиром Зеленским о планах России атаковать Киев ядерным оружием, Сергей Лавров подчеркнул, что об этом речь не идет.В целом, говоря о взаимоотношениях стран НАТО и Владимира Зеленского, Лавров выразил сомнения в том, что Запад продолжит поддерживать украинского президента."Они просто воспользовались им против России, они сделали все, чтобы заставить его не соблюдать Минские соглашения", - подчеркнул министр иностранных дел России.Сергей Лавров еще раз подчеркнул, что целью российских вооруженных сил не является и не будет мирное население Украины, а потери среди мирных жителей вызваны действиями СБУ.Доказательства военных преступлений украинской армии регулярно публикуются в большом количестве, включая свидетельства очевидцев, но международное сообщество продолжает закрывать на них глаза, заявил Лавров."К сожалению, никто на Западе не обращают внимания на те факты, которые мы предоставляем. Они фабрикуют такие материалы, как это было несколько дней назад в Буче", - напомнил российский дипломат.Россия признала ДНР и ЛНР и не станет отказываться от своего решения. Но переговоры с украинской стороной не дают результата, поскольку Киев постоянно меняет свою позицию и ведет себя неадекватно. К примеру, после прогресса переговоров в Турции последовала очередная провокация в адрес России, заявил Лавров.В целом, Россия не планирует брать на себя управление Украиной, целью специальной военной операции является денацификация и демилитаризация страны, подчеркнул Сергей Лавров.В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также: Захарова прокомментировала намерение США признать Россию спонсором терроризма

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сергей лавров, интервью