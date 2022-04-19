Захарова прокомментировала намерение США признать Россию спонсором терроризма
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ/
Мария Захарова назвала пропагандистским ходом заявление США о том, что Россия может быть признана государством – спонсором терроризма.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Соловьёв LIVE" дала комментарии относительно заявления США о возможном включении России в перечень спонсоров терроризма.
"Это нужно для того, чтобы убедить тех, кто ещё не сломался... Это ежесекундная идея, которая появилась, которая не подкреплена ни правом, ни фактами, о фактах никто вообще не говорит, это нужно сегодня для информационно-пропагандистской деятельности Вашингтона", - цитирует ее RT на русском.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга не исключила перспективу включения России в список стран-спонсоров терроризма.
Псаки заявила, что такие полномочия есть у Госдепартмента США, который определит, "что правительство страны поддерживало акты терроризма".
По заявлению Псаки, в данном списке в настоящий момент находятся три страны: Северная Корея, Иран и Судан.
Известно, что ранее The Washington Post опубликовало текст нового проекта американских санкций, по которому любые военные формирования, как-либо связанные или подконтрольные ЛНР или ДНР, "должны быть приравнены к иностранным террористическим организациям".
Также проект предусматривает признание России в качестве государства, спонсирующего терроризм.
"Не позднее, чем через 30 дней после даты введения этого законопроекта госсекретарь объявит Российскую Федерацию страной, правительство которой неоднократно предоставляло поддержку международному терроризму", — говорится в тексте документа, оказавшегося в распоряжении WP.
Посол России в США Анатолий Антонов, в свою очередь, заявил, что американская попытка присвоения права судить, кто есть "военный преступник" вызывает отторжение.
"Страна (США - Sputnik), на совести которой сотни тысяч загубленных жизней по всему миру, разрушенные государства, десятки гуманитарных катастроф, создание очагов международного терроризма, по определению не может быть таковой", - подчеркнул посол.
По мнению Антонова, цель подобных заявлений – демонизировать Россию в глазах мировой общественности и разжечь русофобию.
Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.