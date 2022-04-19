https://uz.sputniknews.ru/20220419/za-3-mesyatsa-v-fond-pomoschi-maloimuschim-postupilo-92-mlrd-sumov-24074463.html

За 3 месяца в Фонд помощи малоимущим поступило 92 млрд сумов

За 3 месяца в Фонд помощи малоимущим поступило 92 млрд сумов

Гражданам, включенным в "Железную тетрадь", помогли трудоустроиться, оказали материальную помощь, а также выделили средства на лечение.

2022-04-19T14:40+0500

2022-04-19T14:40+0500

2022-04-19T14:40+0500

общество

фонд

малоимущие граждане

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ТАШКЕНТ, 19 апр – Sputnik. За первый квартал текущего года в Фонд помощи и поддержки "Саховат ва кўмак" поступило 92 миллиарда сумов. Об этом сообщил Хасан Саломов, руководитель информационной службы Благотворительного общественного фонда "Махалла" на брифинге в АОКА.В частности, с января по март в фонд получил почти 40 миллиардов сумов за счет исполнения судебных документов. Физические и юридические лица пожертвовали в фонд более 11 миллиардов сумов. Кроме того, более 40,5 миллиардов сумов получено от перевыполнения доходов местных бюджетов."Все расходы Фонда осуществляются исключительно по решению местных Советов народных депутатов, - отметил Хасан Саломов. - Они направляются на оказание помощи малоимущим гражданам, включенным в "Железную" и "Женскую тетрадь".Около 35 тысяч семей получили материальную помощь на сумму более 44 миллиардов сумов. В частности:Почти 45 миллиардов сумов выделили 25 тысячам гражданам, состоящим в "Железной книге". Главным образом средства потрачены на трудоустройство безработных, материальную помощь, а также на лечение.Фонд также служит важным источником поддержки женщин, включенных в "Женскую книгу". Более трех тысяч женщин получили более 6 миллиардов сумов.Фонд "Саховат ва кўмак" ("Доброта и поддержка") образован при Благотворительном общественном фонде "Махалла" в апреле 2020 года. В период карантина на средства фонда оказывали помощь многодетным и семьям, нуждающимся в социальной защите, лицам с инвалидностью, одиноким престарелым, временно безработным и людям, потерявшим доход.Читайте также: За неделю Рамадана фонд "Вакф" пожертвовал более миллиарда сумов

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фонд, малоимущие граждане