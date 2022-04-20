https://uz.sputniknews.ru/20220420/chem-respublike-vygoden-zavod-uzbekistan-gtl-24099781.html

Чем республике выгоден завод Uzbekistan GTL

Чем республике выгоден завод Uzbekistan GTL

Завод-гигант в Кашкадарьинской области по оценкам специалистов выйдет на полную мощность уже к лету. Какие выгоды принесет предприятие Узбекистану - в инфографике Sputnik.

2022-04-20T21:22+0500

2022-04-20T21:22+0500

2022-04-20T21:22+0500

инфографика

uzbekistan gtl

завод

кашкадарьинская область

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Торжественное открытие завода Uzbekistan GTL состоялось 25 декабря прошлого года. В церемонии открытия участвовал лично президент республики Шавкат Мирзиёев.На заводе-гиганте установлено 10 тысяч единиц оборудования из разных стран мира. Предприятие может перерабатывать 3,6 млрд кубометров природного газа в год.Планируется, что завод будет производить жидкое синтетическое топливо на сумму более $1 млрд. Помимо этого, здесь будут выпускать 307 тыс. тонн авиакеросина, 724 тыс. тонн дизельного топлива, 437 тыс. тонн нафты и 53 тыс. тонн сжиженного газа.Также завод будет ежегодно производить 380 тыс. тонн полиэтилена и полипропилена.В финансировании проекта участвовали такие российский структуры, как АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).Общая стоимость Uzbekistan GTL составила $3,42 млрд.Читайте также: Uzbekistan GTL может начать производство нефтепродуктов уже в мае

кашкадарьинская область

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uzbekistan gtl, инфографика, завод, кашкадарьинская область