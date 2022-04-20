https://uz.sputniknews.ru/20220420/kitayskie-ekonomisty-obyasnili-pochemu-antirossiyskimi-sanktsiyami-zapad-nakazal-sebya-24106165.html

Китайские экономисты объяснили, почему антироссийскими санкциями Запад наказал себя

Китайские экономисты объяснили, почему антироссийскими санкциями Запад наказал себя

Ни одна страна или группа стран не сможет компенсировать прекращение российских поставок энергоресурсов, а продовольственный дефицит будет иметь накопительный эффект, считают китайские эксперты.

2022-04-20T20:41+0500

2022-04-20T20:41+0500

2022-04-20T20:41+0500

в мире

запад

санкции

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/08/22608427_0:112:2051:1265_1920x0_80_0_0_95a4eacf4499c1b921a7ed71af2c2be3.jpg

ТАШКЕНТ, 20 апр – Sputnik. Россия – лидер по количеству введенных против нее санкций, но предпринятые правительством РФ меры позволяют стране выдерживать санкционное давление, чего не скажешь о других государствах. Об этом сообщает Китайская международная телевизионная сеть (CGTN).С начала специальной операции на Украине западные страны ввели беспрецедентные санкции в адрес России, в том числе ограничения для банков, финансовых институтов, крупных госпредприятий, чиновников и членов их семей. Санкции затронули почти 6 тыс. человек и более 900 организаций.США уже ввели запрет на любой импорт нефти и газа из России, Великобритания обязалась также поэтапно отказаться от российских энергоресурсов до конца 2022 года. Такое же обязательство сейчас продумывает и Евросоюз, напоминает издание.К антироссийским действиям присоединились и крупные международные компании. Среди них McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, Microsoft и многие другие. Тем не менее, все эти меры не приносят желаемого результата.Сама Россия, как отмечают эксперты, "относительно защищена" от санкций. Запад начал вводить ограничения в адрес России еще в 2014 году. Тогда меры воздействия включали в себя торговые эмбарго в таких ключевых секторах, как энергетика, финансы, наука, оборонная и военная промышленность.В результате Россия разработала свою платежную систему "Мир", развила собственное производство многих продуктов и установила торговые отношения со странами вне Европейского Союза - в частности, с Латинской Америкой. Кроме того, РФ переключилась с долларовых операций на другие валюты, такие как евро и юани. Это позволяет Москве выдерживать нынешнее беспрецедентное санкционное давление.Усугубляют ситуацию для Запада и ответные санкции России: мораторий на экспорт более 200 видов товаров, обслуживание внешнего долга в национальной валюте, ограничение оттока капитала, вероятность национализации имущества западных компаний, ушедших с российского рынка, а также транспортно-логистические запреты. Все это привело к глобальному дефициту энергоресурсов и резкому взлету цен на нефтепродукты.О сильнейшем нефтяном кризисе и невозможности компенсировать прекращение российских поставок предупреждала на днях и Организация экспортеров нефти (ОПЕК). По словам Ванга, рост цен на нефтепродукты обусловил половину инфляции в США.Помимо нефти, западные страны наказали себя дефицитом продовольствия, поскольку Россия является крупнейшим поставщиком пшеницы на мировой рынок. Более того, Россия также является основным поставщиком удобрений. Следовательно, санкции будут иметь накопительный эффект, связанный с резким снижением урожая зерна в аграрных странах, подчеркнул экономист.Читайте также: Экономика Великобритании стоит на пороге рецессии

китай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

запад, санкции, китай