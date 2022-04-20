https://uz.sputniknews.ru/20220420/mariya-sharapova-jdet-rebenka-24096951.html
Мария Шарапова ждет ребенка
Мария Шарапова ждет ребенка
О своей беременности знаменитая теннисистка сообщила в социальных сетях.
2022-04-20T15:54+0500
2022-04-20T15:54+0500
2022-04-22T03:24+0500
спорт
теннис
беременность
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ТАШКЕНТ, 20 апр – Sputnik. Экс-первая ракетка мира, 35-летняя российская теннисистка Мария Шарапова ждет первенца, сообщает Sputnik Беларусь.Мария Шарапова и британский бизнесмен Александр Гилкс состоят в отношениях с 2018 года и четыре месяца назад сообщили о своей помолвке.Первого января Шарапова выложила в соцсети фотографию, на которой она продемонстрировала кольцо с крупным камнем на безымянном пальце левой руки.Спортсменка родилась 19 апреля 1987 года в Тюменской области, куда ее родители переехали из Гомеля.Мария Шарапова — победительница 36 турниров в одиночном разряде, завоевала серебряную награду Олимпиады 2012 года в Лондоне. В 2008 году в составе сборной России она взяла Кубок Федерации.Пять раз Шарапова побеждала на турнирах "Большого шлема" и стала одной из десяти женщин в истории, обладающих так называемым "карьерным шлемом" (одержала победу во всех турнирах "Большого шлема", но в разные годы).Также Шараповой присвоили звание Заслуженного мастера спорта России и наградили двумя медалями "За заслуги перед Отечеством".В 2005 году журналом Forbes Шарапову включили в список "100 самых влиятельных мировых знаменитостей", в котором она была единственной россиянкой.А через 4 года журнал "Финанс" отдал ей лидерство в рейтинге самых богатых российских спортсменов.Помимо этого, Мария Шарапова стала самой красивой спортсменкой 2006 года по версии журнала Sports Illustrated.В 2021 году с доходом более $38 млн она заняла третье место в рейтинге теннисисток, которые больше всех заработали за свою карьеру.В феврале 2020 года Мария Шарапова сообщила о завершении спортивной карьеры.Читайте также:Как тренируются дзюдоисты в Термезе — видео
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теннис, беременность
Мария Шарапова ждет ребенка
15:54 20.04.2022 (обновлено: 03:24 22.04.2022)
О своей беременности знаменитая теннисистка сообщила в социальных сетях.
ТАШКЕНТ, 20 апр – Sputnik.
Экс-первая ракетка мира, 35-летняя российская теннисистка Мария Шарапова ждет первенца, сообщает Sputnik Беларусь
.
"Драгоценные начинания!!! Поедание праздничного торта за двоих всегда было моей специализацией", — написала Шарапова на своей страничке в соцсетях.
Мария Шарапова и британский бизнесмен Александр Гилкс состоят в отношениях с 2018 года и четыре месяца назад сообщили о своей помолвке.
Первого января Шарапова выложила в соцсети фотографию, на которой она продемонстрировала кольцо с крупным камнем на безымянном пальце левой руки.
Спортсменка родилась 19 апреля 1987 года в Тюменской области, куда ее родители переехали из Гомеля.
Мария Шарапова — победительница 36 турниров в одиночном разряде, завоевала серебряную награду Олимпиады 2012 года в Лондоне. В 2008 году в составе сборной России она взяла Кубок Федерации.
Пять раз Шарапова побеждала на турнирах "Большого шлема" и стала одной из десяти женщин в истории, обладающих так называемым "карьерным шлемом" (одержала победу во всех турнирах "Большого шлема", но в разные годы).
Также Шараповой присвоили звание Заслуженного мастера спорта России и наградили двумя медалями "За заслуги перед Отечеством".
В 2005 году журналом Forbes Шарапову включили в список "100 самых влиятельных мировых знаменитостей", в котором она была единственной россиянкой.
А через 4 года журнал "Финанс" отдал ей лидерство в рейтинге самых богатых российских спортсменов.
Помимо этого, Мария Шарапова стала самой красивой спортсменкой 2006 года по версии журнала Sports Illustrated.
В 2021 году с доходом более $38 млн она заняла третье место в рейтинге теннисисток, которые больше всех заработали за свою карьеру.
В феврале 2020 года Мария Шарапова сообщила о завершении спортивной карьеры.