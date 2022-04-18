https://uz.sputniknews.ru/20220418/kak-treniruyutsya-dzyudoisty-v-termeze--video-24043001.html

Как тренируются дзюдоисты в Термезе — видео

Как тренируются дзюдоисты в Термезе — видео

Федерация дзюдо поделилась видео с тренировок сборной Узбекистана.

2022-04-18T13:21+0500

2022-04-18T13:21+0500

2022-04-18T13:21+0500

спорт

дзюдо

термез

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Мужская сборная Узбекистана по дзюдо проводит очередные учебно-тренировочные сборы в Сурхандарьинской области. Об этом сообщили в Национальном Олимпийском комитете Узбекистана.Пресс-служба Федерации дзюдо Узбекистана подготовила видеоролик о тренировочном процессе.Десятого апреля дзюдоисты во главе с Илиасом Илиадисом прибыли в Термез. Членов сборной республики в Международном аэропорту города встретил заместитель председателя Федерации дзюдо Узбекистана, руководитель областного отдела дзюдо Бекзод Турабоев.Первый этап УТС пройдёт на протяжении 10 дней в спортивном комплексе "Алпомиш" в Термезе, а второй этап состоится в Саудовской Аравии с 21 апреля по 1 мая. Эти тренировки послужат для сборной подготовкой к турниру серии "Большого Шлема", который пройдёт 3-5 июня в Тбилиси. В тренировках будет участвовать мужская сборная, добавили в пресс-службе.Читайте также:Представлен логотип чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте — фотоДзюдоист из Узбекистана стал чемпионом Европы

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