https://uz.sputniknews.ru/20220418/kak-treniruyutsya-dzyudoisty-v-termeze--video-24043001.html
Как тренируются дзюдоисты в Термезе — видео
Как тренируются дзюдоисты в Термезе — видео
Федерация дзюдо поделилась видео с тренировок сборной Узбекистана.
2022-04-18T13:21+0500
2022-04-18T13:21+0500
2022-04-18T13:21+0500
спорт
дзюдо
термез
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/12/24042490_0:115:1281:835_1920x0_80_0_0_28b7f1acf2cbc5ffc02208f3a5431697.jpg
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Мужская сборная Узбекистана по дзюдо проводит очередные учебно-тренировочные сборы в Сурхандарьинской области. Об этом сообщили в Национальном Олимпийском комитете Узбекистана.Пресс-служба Федерации дзюдо Узбекистана подготовила видеоролик о тренировочном процессе.Десятого апреля дзюдоисты во главе с Илиасом Илиадисом прибыли в Термез. Членов сборной республики в Международном аэропорту города встретил заместитель председателя Федерации дзюдо Узбекистана, руководитель областного отдела дзюдо Бекзод Турабоев.Первый этап УТС пройдёт на протяжении 10 дней в спортивном комплексе "Алпомиш" в Термезе, а второй этап состоится в Саудовской Аравии с 21 апреля по 1 мая. Эти тренировки послужат для сборной подготовкой к турниру серии "Большого Шлема", который пройдёт 3-5 июня в Тбилиси. В тренировках будет участвовать мужская сборная, добавили в пресс-службе.Читайте также:Представлен логотип чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте — фотоДзюдоист из Узбекистана стал чемпионом Европы
термез
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/12/24042490_6:0:1273:950_1920x0_80_0_0_126d83371000676c022e1be834b9bbbf.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дзюдо, термез, узбекистан
Как тренируются дзюдоисты в Термезе — видео
Пресс-служба Федерации дзюдо поделилась видеороликом с тренировок сборной Узбекистана в Термезе.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Мужская сборная Узбекистана по дзюдо проводит очередные учебно-тренировочные сборы в Сурхандарьинской области.
Об этом сообщили
в Национальном Олимпийском комитете Узбекистана.
Пресс-служба Федерации дзюдо Узбекистана подготовила видеоролик о тренировочном процессе.
Десятого апреля дзюдоисты во главе с Илиасом Илиадисом прибыли в Термез. Членов сборной республики в Международном аэропорту города встретил заместитель председателя Федерации дзюдо Узбекистана, руководитель областного отдела дзюдо Бекзод Турабоев.
Первый этап УТС пройдёт на протяжении 10 дней в спортивном комплексе "Алпомиш" в Термезе, а второй этап состоится в Саудовской Аравии с 21 апреля по 1 мая.
Эти тренировки послужат для сборной подготовкой к турниру серии "Большого Шлема", который пройдёт 3-5 июня в Тбилиси. В тренировках будет участвовать мужская сборная, добавили в пресс-службе.