https://uz.sputniknews.ru/20220420/navodnenie-v-djizake-vlasti-prinimayut-mery--video-24105718.html
Наводнение в Джизаке: власти принимают меры – видео
Наводнение в Джизаке: власти принимают меры – видео
В нескольких населенных пунктах Джизакской области проливные дожди вызвали сильнейшее наводнение и сель.
2022-04-20T18:00+0500
2022-04-20T18:00+0500
2022-04-23T01:31+0500
происшествия
джизакская область
наводнение
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ТАШКЕНТ, 20 апр – Sputnik. Проливные дожди в Джизакской области вызвали наводнение и сели в ряде населенных пунктов. В социальных сетях распространилось видео улиц, превратившихся в настоящие реки, уносящие даже легковые автомобили.Ситуацию уже прокомментировала пресс-служба МЧС."Областное управление чрезвычайных ситуаций проводит мероприятия по устранению последствий ливневых осадков", — сообщила пресс-служба.Пострадавших в результате селя нет, добавили в МЧС.Читайте также:В МЧС назвали точное количество затопленных домов в Сырдарье
джизакская область
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джизакская область, наводнение
Наводнение в Джизаке: власти принимают меры – видео
18:00 20.04.2022 (обновлено: 01:31 23.04.2022)
В нескольких населенных пунктах Джизакской области проливные дожди вызвали сильнейшее наводнение и сель.
ТАШКЕНТ, 20 апр – Sputnik. Проливные дожди в Джизакской области вызвали наводнение и сели в ряде населенных пунктов. В социальных сетях распространилось видео улиц, превратившихся в настоящие реки, уносящие даже легковые автомобили.
Ситуацию уже прокомментировала пресс-служба МЧС
.
"Из-за проливных дождей 20 апреля в Бахмальском, Форишском, Галлаорольском и Ш.Рашидовском районах Джизакской области произошли наводнения. В результате наводнения пострадали некоторые населенные пункты, социальные объекты и посевы".
"Областное управление чрезвычайных ситуаций проводит мероприятия по устранению последствий ливневых осадков", — сообщила пресс-служба.
Пострадавших в результате селя нет, добавили в МЧС.