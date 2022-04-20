https://uz.sputniknews.ru/20220420/navodnenie-v-djizake-vlasti-prinimayut-mery--video-24105718.html

Наводнение в Джизаке: власти принимают меры – видео

Наводнение в Джизаке: власти принимают меры – видео

В нескольких населенных пунктах Джизакской области проливные дожди вызвали сильнейшее наводнение и сель.

2022-04-20T18:00+0500

2022-04-20T18:00+0500

2022-04-23T01:31+0500

происшествия

джизакская область

наводнение

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ТАШКЕНТ, 20 апр – Sputnik. Проливные дожди в Джизакской области вызвали наводнение и сели в ряде населенных пунктов. В социальных сетях распространилось видео улиц, превратившихся в настоящие реки, уносящие даже легковые автомобили.Ситуацию уже прокомментировала пресс-служба МЧС."Областное управление чрезвычайных ситуаций проводит мероприятия по устранению последствий ливневых осадков", — сообщила пресс-служба.Пострадавших в результате селя нет, добавили в МЧС.Читайте также:В МЧС назвали точное количество затопленных домов в Сырдарье

джизакская область

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джизакская область, наводнение