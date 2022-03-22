https://uz.sputniknews.ru/20220322/v-mchs-nazvali-tochnoe-kolichestvo-zatoplennyx-domov-v-syrdare-23480702.html

В МЧС назвали точное количество затопленных домов в Сырдарье

В МЧС назвали точное количество затопленных домов в Сырдарье

Какую технику задействовали спасатели УЧС для ликвидации последствий потопа в Сырдарьинской области и сколько человек эвакуировали из зоны затопления — в материале.

2022-03-22T13:21+0500

2022-03-22T13:21+0500

2022-03-22T13:21+0500

общество

потоп

сырдарьинская область

мчс узбекистана

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В управлении по чрезвычайным ситуациям Сырдарьинской области рассказали о последствиях паводка и работе по их устранению.Уровень воды в коллекторе повысился до 4,5 кубических метров, из-за этого в Бахте было затоплено в общей сложности 35 улиц МСГ "Хазина", "Тадбиркор", "Ишонч", "Тинчлик". Под водой оказались 102 дома и 525 дворов, 679 жителей эвакуировали в безопасные районы, их обеспечили питанием и предметами первой необходимости.В район мобилизована спецтехника и необходимые средства для аварийного сбора и отвода воды из зоны затопления. К работе привлекли, в том числе 40 пожарных автомобилей, 25 мотопомп, 18 автовозов и 202 сотрудника УЧС.В эти дни сотрудники Сырдарьинского районного отдела СЭС проводят дезинфекцию в 146 пострадавших домах Бахта для профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний.Сейчас уровень воды в коллекторе ВЖД упал на 1 метр, а уровень воды в коллекторе ВЖД-3 – на 20 сантиметров. С помощью спецтехники было выкачано 1920 кубометров скопившейся воды. Работы по ликвидации последствий паводка продолжаются.Напомним, ЧП произошло 15 марта. Затяжные дожди привели к затоплению около 100 домов в городе Бахт Сырдарьинского района. В воде оказались также школы и поля.Читайте также:МЧС прокомментировало потоп в Сырдарье — видео >>

сырдарьинская область

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потоп, сырдарьинская область, мчс узбекистана