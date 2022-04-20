Перед чемпионатом мира к девушкам-боксерам пригласили психолога — фото
© Пресс-служба Федерации бокса УзбекистанаПеред чемпионатом мира с нашими девушками-боксерами работает психолог
Психолог Умида Атабаева рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан для чего девушки-боксеры начали посещать психологические занятия.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. С девушками-боксерами перед чемпионатом мира начал работать психолог.
Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса Узбекистана.
© Пресс-служба Федерации бокса УзбекистанаПеред чемпионатом мира с нашими девушками-боксерами работает психолог
Перед чемпионатом мира с нашими девушками-боксерами работает психолог
"Не секрет, что в спорте большое значение имеет не только физическая, но и психологическая подготовка. С учетом этого Федерация бокса наняла психолога для женской сборной республики, которая готовится к чемпионату мира", — заявили в ведомстве.
В свою очередь психолог Умида Атабаева рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан для чего девушки-боксеры начали посещать психологические занятия.
"Каким бы сильным ни был человек физически, если он психологически не спокоен и не уверен в себе, его можно победить. Когда спортсмен выходит на ринг, у него теряется слух. Это состояние приводит его к возбуждению и мандражу. Именно поэтому мы готовимся к ситуации перед рингом", — заявила Атабаева.
© Пресс-служба Федерации бокса УзбекистанаПеред чемпионатом мира с нашими девушками-боксерами работает психолог
Перед чемпионатом мира с нашими девушками-боксерами работает психолог
По словам эксперта, с помощью специальных методик спортсменов можно "останавливать" на ринге. Так что эти уроки в первую очередь важны для психологической подготовки девушек-боксеров.
"Мы мотивируем их, учим преодолевать страх, быстро реагировать и концентрироваться. Если они будут убеждены в своих способностях и психологически стабильны, то у них появится больше уверенности в себе. После уроков девушки нашей сборной сильно изменились", — заключила специалист.
© Пресс-служба Федерации бокса УзбекистанаПеред чемпионатом мира с нашими девушками-боксерами работает психолог
Перед чемпионатом мира с нашими девушками-боксерами работает психолог
В настоящее время психолог Умида Атабаева организует специальные тренировки для девушек-боксеров на сборах в Ташкенте. Занятия проводятся по таким темам, как "Адаптационный процесс", "Ментальная арифметика", "Совместное решение задач и развитие солидарности", "Методика высказывания", "Развитие логики".
"Такой новый стиль работы нравится членам нашей сборной, и они активно и с большим интересом участвуют в психологических тренингах", — отметили в Федерации бокса.
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