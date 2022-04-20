https://uz.sputniknews.ru/20220420/rossiya-uspeshno-zapustila-mejkontinentalnuyu-raketu---video-24110556.html

Россия успешно запустила межконтинентальную ракету - видео

Россия успешно запустила межконтинентальную ракету - видео

Задачи пуска баллистической ракеты "Сармат" выполнены в полном объеме, заявили в Минобороны.

2022-04-20T19:59+0500

2022-04-20T19:59+0500

2022-04-20T19:59+0500

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ракета

испытание ракеты

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Россия успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" на космодроме "Плесецк", сообщает РИА Новости."Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", — сообщили в Министерстве обороны страны.Как уточнили в ведомстве, это первый пуск в программе государственных испытаний.Успешные испытания перспективной ракеты "позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений", заложенных при ее создании, говорится в пресс-релизе.Это вооружение имеет большое значение для обороны страны, подчеркнул президент России Владимир Путин.После испытаний ракеты "Сармат" должны посупить на вооружение Ракетных войск стратегического назначения, в частности, ими оснастят головной полк в Ужурском ракетном соединении под Красноярском.Читайте также: Индийский генерал заявил, что российское оружие гораздо надежнее западного

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министерство обороны россии, ракета, испытание ракеты, видео