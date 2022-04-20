https://uz.sputniknews.ru/20220420/rossiya-uspeshno-zapustila-mejkontinentalnuyu-raketu---video-24110556.html
Россия успешно запустила межконтинентальную ракету - видео
Россия успешно запустила межконтинентальную ракету - видео
Задачи пуска баллистической ракеты "Сармат" выполнены в полном объеме, заявили в Минобороны.
2022-04-20T19:59+0500
2022-04-20T19:59+0500
2022-04-20T19:59+0500
россия
министерство обороны россии
ракета
испытание ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/14/24110340_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_76b438064f4d9ee6e4c6d4857a507857.jpg
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Россия успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" на космодроме "Плесецк", сообщает РИА Новости."Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", — сообщили в Министерстве обороны страны.Как уточнили в ведомстве, это первый пуск в программе государственных испытаний.Успешные испытания перспективной ракеты "позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений", заложенных при ее создании, говорится в пресс-релизе.Это вооружение имеет большое значение для обороны страны, подчеркнул президент России Владимир Путин.После испытаний ракеты "Сармат" должны посупить на вооружение Ракетных войск стратегического назначения, в частности, ими оснастят головной полк в Ужурском ракетном соединении под Красноярском.Читайте также: Индийский генерал заявил, что российское оружие гораздо надежнее западного
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/14/24110340_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_44d78756f1806b43875ebe05bbc1b613.jpg
Кадры пуска "Сармата"
Кадры пуска "Сармата"
2022-04-20T19:59+0500
true
PT0M16S
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны россии, ракета, испытание ракеты, видео
Россия успешно запустила межконтинентальную ракету - видео
Задачи пуска баллистической ракеты "Сармат" выполнены в полном объеме, заявили в Минобороны.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik
. Россия успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" на космодроме "Плесецк", сообщает РИА Новости
.
"Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", — сообщили в Министерстве обороны страны.
Как уточнили в ведомстве, это первый пуск в программе государственных испытаний.
Успешные испытания перспективной ракеты "позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений", заложенных при ее создании, говорится в пресс-релизе.
Это вооружение имеет большое значение для обороны страны, подчеркнул президент России Владимир Путин.
"Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет. Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", - отметил глава государства.
После испытаний ракеты "Сармат" должны посупить на вооружение Ракетных войск стратегического назначения, в частности, ими оснастят головной полк в Ужурском ракетном соединении под Красноярском.