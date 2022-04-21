https://uz.sputniknews.ru/20220421/24111331.html

Как понравиться собеседнику: лайфхаки от эксперта по языку тела

Как понравиться собеседнику: лайфхаки от эксперта по языку тела

Невербальный язык, или язык жестов, внимательному человеку может многое о нас рассказать. Чаще всего, мы не контролируем позы и жесты, но некоторым секретам все-же стоит научиться.

2022-04-21T08:00+0500

2022-04-21T08:00+0500

2022-04-21T08:00+0500

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с помощью позы и жестов можно понравиться практически любому собеседнику. Секреты языка тела рассказала эксперт Джуди Джеймс в беседе с Daily Mail. Чтобы произвести положительное впечатление можно во время беседы наклонять голову набок. По словам Джуди Джеймс, такая поза придаст лицу игривое выражение из-за того, что расслабляет мышцы в области шеи и создает легкую асимметричную улыбку. Кроме того, специалист советует держать локти на некотором расстоянии от туловища. Так, к примеру, можно опереться локтями о подлокотник, если вы во время общения сидите в кресле или на стуле. А если вы стоите, то можно обхватить поясницу с двух сторон ладонями. Такое положение рук говорит о внутреннем комфорте и безопасности, утверждает специалист.Еще один прием, помогающий расположить к себе собеседника - взгляд через плечо. Перед тем, как распрощаться с собеседником следует обернуться и пристально взглянуть ему в глаза: так вы будете выглядеть сексуальнее и привлекательнее.Более того, эксперт порекомендовала держать на виду большие пальцы рук. По ее словам, это трюк, который люди использовали веками. "Положите руки в карманы и оставьте сверху только большие пальцы. Это выглядит элегантно и сексуально", — заявила эксперт.Читайте также: Свекла и кимчи: что нужно есть тем, кому за 40

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