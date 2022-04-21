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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Как понравиться собеседнику: лайфхаки от эксперта по языку тела
Как понравиться собеседнику: лайфхаки от эксперта по языку тела
Невербальный язык, или язык жестов, внимательному человеку может многое о нас рассказать. Чаще всего, мы не контролируем позы и жесты, но некоторым секретам все-же стоит научиться.
2022-04-21T08:00+0500
2022-04-21T08:00+0500
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с помощью позы и жестов можно понравиться практически любому собеседнику. Секреты языка тела рассказала эксперт Джуди Джеймс в беседе с Daily Mail. Чтобы произвести положительное впечатление можно во время беседы наклонять голову набок. По словам Джуди Джеймс, такая поза придаст лицу игривое выражение из-за того, что расслабляет мышцы в области шеи и создает легкую асимметричную улыбку. Кроме того, специалист советует держать локти на некотором расстоянии от туловища. Так, к примеру, можно опереться локтями о подлокотник, если вы во время общения сидите в кресле или на стуле. А если вы стоите, то можно обхватить поясницу с двух сторон ладонями. Такое положение рук говорит о внутреннем комфорте и безопасности, утверждает специалист.Еще один прием, помогающий расположить к себе собеседника - взгляд через плечо. Перед тем, как распрощаться с собеседником следует обернуться и пристально взглянуть ему в глаза: так вы будете выглядеть сексуальнее и привлекательнее.Более того, эксперт порекомендовала держать на виду большие пальцы рук. По ее словам, это трюк, который люди использовали веками. "Положите руки в карманы и оставьте сверху только большие пальцы. Это выглядит элегантно и сексуально", — заявила эксперт.Читайте также: Свекла и кимчи: что нужно есть тем, кому за 40
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эксперт, позы, жесты

Как понравиться собеседнику: лайфхаки от эксперта по языку тела

08:00 21.04.2022
© Depositphotos / Y-BoychenkoПортрет деловой женщины, держащей в руках очки и смотрящей в камеру
Портрет деловой женщины, держащей в руках очки и смотрящей в камеру - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2022
© Depositphotos / Y-Boychenko
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Невербальный язык, или язык жестов, внимательному человеку может многое о нас рассказать. Чаще всего, мы не контролируем позы и жесты, но некоторым секретам все-же стоит научиться.
с помощью позы и жестов можно понравиться практически любому собеседнику. Секреты языка тела рассказала эксперт Джуди Джеймс в беседе с Daily Mail.
Чтобы произвести положительное впечатление можно во время беседы наклонять голову набок. По словам Джуди Джеймс, такая поза придаст лицу игривое выражение из-за того, что расслабляет мышцы в области шеи и создает легкую асимметричную улыбку.
Кроме того, специалист советует держать локти на некотором расстоянии от туловища. Так, к примеру, можно опереться локтями о подлокотник, если вы во время общения сидите в кресле или на стуле. А если вы стоите, то можно обхватить поясницу с двух сторон ладонями. Такое положение рук говорит о внутреннем комфорте и безопасности, утверждает специалист.
Еще один прием, помогающий расположить к себе собеседника - взгляд через плечо. Перед тем, как распрощаться с собеседником следует обернуться и пристально взглянуть ему в глаза: так вы будете выглядеть сексуальнее и привлекательнее.
Более того, эксперт порекомендовала держать на виду большие пальцы рук. По ее словам, это трюк, который люди использовали веками.
"Положите руки в карманы и оставьте сверху только большие пальцы. Это выглядит элегантно и сексуально", — заявила эксперт.
Читайте также: Свекла и кимчи: что нужно есть тем, кому за 40
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