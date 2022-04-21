https://uz.sputniknews.ru/20220421/chislo-jertv-iz-za-sxoda-selya-vyroslo-do-pyati-24130720.html
Число жертв из-за схода селя выросло до пяти
Число жертв из-за схода селя выросло до пяти
Спасатели обнаружили тело пропавшего накануне без вести мужчины. Он утонул во время наводнения в среду.
2022-04-21T20:03+0500
2022-04-21T20:03+0500
2022-04-21T20:03+0500
происшествия
жертвы
спасатели
наводнение
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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Число погибших из-за селя, вызванного проливными дождями в Джизакской области Узбекистана, выросло до пяти, сообщает в четверг пресс-служба областной прокуратуры.Ранее МЧС Узбекистана сообщило, что в среду из-за селя в Джизакской области в центральной части страны погибли четыре человека.По данным ведомства, еще шесть человек в результате ЧС получили травмы различной степени тяжести, проводится расследование.Как сообщали в МЧС, проливные дожди в Узбекистане вызвали самое сильное наводнение за последние 80 лет. За полтора часа здесь выпала месячная норма осадков.В результате стихии в Джизакской области были эвакуированы более 100 человек, подтопленными оказались 260 домов, 53 из них полностью разрушены. Незначительные подтопления домов и улиц также были зафиксированы в Самаркандской области, паводки – в Кашкадарьинской и Навоийской областях.
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жертвы, спасатели, наводнение
Число жертв из-за схода селя выросло до пяти
Спасатели обнаружили тело пропавшего накануне без вести мужчины. Он утонул во время наводнения в среду.
ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik.
Число погибших из-за селя, вызванного проливными дождями в Джизакской области Узбекистана, выросло до пяти, сообщает
в четверг пресс-служба областной прокуратуры.
Ранее МЧС Узбекистана сообщило, что в среду из-за селя в Джизакской области в центральной части страны погибли четыре человека.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что пропавший накануне без вести мужчина утонул, его тело было обнаружено", — говорится в сообщении в Telegram-канале областной прокуратуры.
По данным ведомства, еще шесть человек в результате ЧС получили травмы различной степени тяжести, проводится расследование.
Как сообщали
в МЧС, проливные дожди в Узбекистане вызвали самое сильное наводнение за последние 80 лет. За полтора часа здесь выпала месячная норма осадков.
В результате стихии в Джизакской области были эвакуированы более 100 человек, подтопленными оказались 260 домов, 53 из них полностью разрушены. Незначительные подтопления домов и улиц также были зафиксированы в Самаркандской области, паводки – в Кашкадарьинской и Навоийской областях.