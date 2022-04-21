https://uz.sputniknews.ru/20220421/chto-delat-esli-rebenok-otstaet-v-roste-24111208.html

Что делать, если ребенок отстает в росте

Что делать, если ребенок отстает в росте

Что влияет на рост ребенка? Почему некоторые дети отстают в росте от своих сверстников и что делать, чтобы исправить ситуацию – об этом рассказали в Минздраве.

2022-04-21T07:00+0500

2022-04-21T07:00+0500

2022-04-21T07:00+0500

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минздрав узбекистана

ребенок

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Некоторые подростки страдают из-за небольшого роста. Это может привести к низкой самооценке, депрессии и другим опасным состояниям. Как исправить ситуацию рассказала кандидат медицинских наук Насиба Алимова, интервью с которой опубликовала пресс-служба Минздрава Узбекистана.По словам Алимовой, гормональная терапия может быть непрерывной или периодической. Однако лекарства можно принимать только по назначению врача, чтобы не было побочных эффектов.Впрочем, повлиять на рост можно и "в домашних условиях". Медик посоветовала родителям уделять больше внимания спорту: прыжкам, волейболу, баскетболу. Кроме того, при физической активности ребенок будет чаще испытывать голод, а это позволит организму производить больше гормона роста.Читайте также: Как сделать обычное блюдо экзотическим: три лайфхака

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минздрав узбекистана, ребенок