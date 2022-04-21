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Что делать, если ребенок отстает в росте
Что делать, если ребенок отстает в росте
Что влияет на рост ребенка? Почему некоторые дети отстают в росте от своих сверстников и что делать, чтобы исправить ситуацию – об этом рассказали в Минздраве.
2022-04-21T07:00+0500
2022-04-21T07:00+0500
2022-04-21T07:00+0500
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минздрав узбекистана
ребенок
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Некоторые подростки страдают из-за небольшого роста. Это может привести к низкой самооценке, депрессии и другим опасным состояниям. Как исправить ситуацию рассказала кандидат медицинских наук Насиба Алимова, интервью с которой опубликовала пресс-служба Минздрава Узбекистана.По словам Алимовой, гормональная терапия может быть непрерывной или периодической. Однако лекарства можно принимать только по назначению врача, чтобы не было побочных эффектов.Впрочем, повлиять на рост можно и "в домашних условиях". Медик посоветовала родителям уделять больше внимания спорту: прыжкам, волейболу, баскетболу. Кроме того, при физической активности ребенок будет чаще испытывать голод, а это позволит организму производить больше гормона роста.Читайте также: Как сделать обычное блюдо экзотическим: три лайфхака
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MIA „Rosiya Segodnya“
минздрав узбекистана, ребенок
Что делать, если ребенок отстает в росте
Что влияет на рост ребенка? Почему некоторые дети отстают в росте от своих сверстников и что делать, чтобы исправить ситуацию – об этом рассказали в Минздраве.
Некоторые подростки страдают из-за небольшого роста. Это может привести к низкой самооценке, депрессии и другим опасным состояниям. Как исправить ситуацию рассказала кандидат медицинских наук Насиба Алимова, интервью с которой опубликовала пресс-служба Минздрава Узбекистана
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"В медицине есть понятие возраста по документам и костного возраста. При рентгенологическом исследовании ладони можно определить костный возраст по количеству костей. В норме возраст по документам должен совпадать с костным. Проверять это следует раз в год. В зависимости от результатов обследования мы можем назначить гормон роста. Эти исследования показывают отставание в росте. Например, если возраст ребенка по документам 10 лет, а костный возраст – 3 года. Отставание в 7 лет", пояснила врач.
По словам Алимовой, гормональная терапия может быть непрерывной или периодической. Однако лекарства можно принимать только по назначению врача, чтобы не было побочных эффектов.
Впрочем, повлиять на рост можно и "в домашних условиях". Медик посоветовала родителям уделять больше внимания спорту: прыжкам, волейболу, баскетболу. Кроме того, при физической активности ребенок будет чаще испытывать голод, а это позволит организму производить больше гормона роста.
"Рацион должен быть богат белковыми продуктами, такими как йогурт, мясо, яйца, зелень и бобовые, тогда проблемы с ростом не будут сильно вас беспокоить. Помните, что первым требованием для профилактики любого заболевания является здоровый образ жизни", - подчеркнула врач.