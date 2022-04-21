https://uz.sputniknews.ru/20220421/daily-mail-britanskie-fermery-trebuyut-podnyat-tseny-na-yaytsa-24123662.html

Daily Mail: британские фермеры требуют поднять цены на яйца

Daily Mail: британские фермеры требуют поднять цены на яйца

Затраты на кормление кур зерном в Великобритании выросли на 50%.

2022-04-21T16:00+0500

2022-04-21T16:00+0500

2022-04-21T16:00+0500

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фермер

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яйца

великобритания

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курица

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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Фермеры Великобритании требуют поднять цену на яйца во всех крупных супермаркетах страны из-за повышения расходов на топливо, электроэнергию и корм. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на Daily Mail.Известно, что в последнее время расходы на оплату топлива и электроэнергии в Соединенном Королевстве выросли на 30 и 40%, а затраты на зерно для кормления кур увеличились на 50% из-за ситуации на Украине.Кроме этого, в стране наблюдается резкий рост цен на продукты, в частности, фрукты и овощи подорожали на 30%, а растительное масло на 50-70%.По данным издания, дефицит некоторых сельскохозяйственных продуктов уже заметен в британских супермаркетах.Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин, говоря об антироссийских санкциях со стороны британских властей, подчеркнул, что это решение также напрямую ударило по рядовым жителям королевства. Многие предприятия стоят на грани банкротства.Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: теперь расходы жителей страны на энергоресурсы в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции — в феврале она выросла до 6,2%. По данным опроса, сделанного Национальной статистической службой, гражданам приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов сообщили, что экономят на товарах, не входящих в список первой необходимости, 34% — на газе или электроэнергии, 31% — на еде и товарах первой необходимости.Читайте также:

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фермер, цены, яйца, великобритания, зерно, курица