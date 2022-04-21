https://uz.sputniknews.ru/20220421/delegatsiya-rgpu-im-gertsena-priexala-v-uzbekistan-24128776.html

Делегация РГПУ им. Герцена приехала в Узбекистан

Делегация РГПУ им. Герцена приехала в Узбекистан

Руководство университета побывало в детском реабилитационном центре в Кибрайском районе Ташкентской области.

2022-04-21T18:42+0500

2022-04-21T18:42+0500

2022-04-21T18:42+0500

общество

филиал ргпу имени а. и. герцена в ташкенте

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Делегация Российского педагогического университета имени А.И. Герцена посетила детский реабилитационный центр "Имкон" в Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства дошкольного образования Узбекистана.Гости ознакомились с работой учреждения и обсудили подготовку специалистов для специализированных дошкольных организаций в республике.В частности, в Ташкенте действует филиал университета им. Герцена, где готовят специалистов по дошкольному образованию, а также тифло-сурдо- и олигофренопедагогике, детской психологии и эстетическому воспитанию.В реабилитационном центре "Имкон" сейчас обучаются около 100 воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, слуха и зрения, опорно-двигательного аппарата, а также дети с задержкой психического здоровья.Здесь дети с особыми потребностями в возрасте от 2 до 7 лет проходят оздоровительные процедуры и учатся по государственной программе "Ilk qadam" 5 дней в неделю под постоянным наблюдением врачей. В центре в настоящее время работают 15 воспитателей, 16 помощников воспитателей, 13 дефектологов, психолог, музыкальный руководитель и преподаватель физкультуры.Напомним, филиал РГПУ им. Герцена открылся в Ташкенте в 2021 году. Первый набор составил 405 студентов, 80 из которых будут учиться за счет государственных грантов. По итогам обучения, выпускники получают диплом, действительный в Узбекистане, России и других странах мира.Читайте также: Бесплатные учеба в вузах России и путешествия — начался конкурс для школьников

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филиал ргпу имени а. и. герцена в ташкенте, ташкентская область