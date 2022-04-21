https://uz.sputniknews.ru/20220421/besplatnye-ucheba-v-vuzax-rossii-i-puteshestviya--nachalsya-konkurs-dlya-shkolnikov-24119604.html
Бесплатные учеба в вузах России и путешествия — начался конкурс для школьников
Бесплатные учеба в вузах России и путешествия — начался конкурс для школьников
В третьем сезоне масштабного проекта могут участвовать старшеклассники-иностранцы, проживающие в России или за ее пределами и владеющие русским языком
2022-04-21T16:21+0500
2022-04-21T16:21+0500
2022-04-21T16:21+0500
россия
конкурс
школьники
учеба
вузы
путешествие
русский язык
иностранцы
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Для школьников старших классов из зарубежных стран начался международный трек "Большая перемена", заявили российские организаторы.В третьем сезоне масштабного проекта смогут принять участие старшеклассники-иностранцы, проживающие в России или за ее пределами и владеющие русским языком. Регистрация открыта до 1 мая на сайте bolshayaperemena.online.Финал для иностранных участников состоится в июле в Международном детском центре "Артек". Путевки в знаменитый лагерь на трехнедельную смену, в ходе которой пройдет финал конкурса, будут призами для 500 школьников.Сто победителей, которые наберут самое большое количество баллов по итогам всех конкурсных заданий, получат возможность бесплатно учиться в лучших вузах России. Еще 50 участников смогут поехать в уникальные авторские туры по РФ в рамках программы "Больше чем путешествие".В конкурсе могут принять участие ученики десятых классов школ Узбекистана.Требования к конкурсантам:"Большая перемена" — проект, в котором, в отличие от традиционных школьных олимпиад, оценивается не академическая успеваемость, а знания и навыки, которые пригодятся каждому подростку в современном мире, такие как умение работать в команде, творческое мышление, способность находить нестандартные решения сложных задач.Конкурс проходит по 12 категориям — от науки и технологий до искусства и творчества, и каждый участник может выбрать направление, которое ему более интересно.Партнерами проекта выступают крупнейшие российские компании, ведущие вузы и общественные движения. Также партнером является Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).Всероссийский конкурс проводится в рамках национального проекта "Образование". Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО "Россия — страна возможностей", АНО "Большая перемена" и Российское движение школьников. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования России.Партнеры конкурса: Сбербанк, VK, ГК "Росатом", ОАО "Российские железные дороги", ГК "Роскосмос".Читайте также:В Ташкенте пройдет Менделеевская олимпиадаОт каждого по способностям: родители образцовых школьников получат подарки
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MIA „Rosiya Segodnya“
конкурс, школьники, учеба, вузы, путешествие, русский язык, иностранцы
Бесплатные учеба в вузах России и путешествия — начался конкурс для школьников
В третьем сезоне масштабного проекта могут участвовать старшеклассники-иностранцы, проживающие в России или за ее пределами и владеющие русским языком
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Для школьников старших классов из зарубежных стран начался международный трек "Большая перемена", заявили российские организаторы.
В третьем сезоне масштабного проекта смогут принять участие старшеклассники-иностранцы, проживающие в России или за ее пределами и владеющие русским языком. Регистрация открыта до 1 мая на сайте bolshayaperemena.online
.
Финал для иностранных участников состоится в июле в Международном детском центре "Артек". Путевки в знаменитый лагерь на трехнедельную смену, в ходе которой пройдет финал конкурса, будут призами для 500 школьников.
Сто победителей, которые наберут самое большое количество баллов по итогам всех конкурсных заданий, получат возможность бесплатно учиться в лучших вузах России. Еще 50 участников смогут поехать в уникальные авторские туры по РФ в рамках программы "Больше чем путешествие".
В конкурсе могут принять участие ученики десятых классов школ Узбекистана.
Требования к конкурсантам:
отсутствие гражданства РФ;
свободное владение русским языком;
обучение по программам десятого класса общего среднего образования.
"Большая перемена" — проект, в котором, в отличие от традиционных школьных олимпиад, оценивается не академическая успеваемость, а знания и навыки, которые пригодятся каждому подростку в современном мире, такие как умение работать в команде, творческое мышление, способность находить нестандартные решения сложных задач.
Конкурс проходит по 12 категориям — от науки и технологий до искусства и творчества, и каждый участник может выбрать направление, которое ему более интересно.
Партнерами проекта выступают крупнейшие российские компании, ведущие вузы и общественные движения. Также партнером является Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
Всероссийский конкурс проводится в рамках национального проекта "Образование". Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО "Россия — страна возможностей", АНО "Большая перемена" и Российское движение школьников.
Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования России.
Партнеры конкурса: Сбербанк, VK, ГК "Росатом", ОАО "Российские железные дороги", ГК "Роскосмос".