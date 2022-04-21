https://uz.sputniknews.ru/20220421/informatsiyu-o-snose-mojno-budet-poluchit-v-tsentre-gosuslug-24116643.html

Информацию о сносе можно будет получить в Центре госуслуг

Информацию о сносе можно будет получить в Центре госуслуг

Услуга доступна и в формате онлайн. Справку о статусе здания оформляют в течение трех рабочих дней.

2022-04-21T13:18+0500

2022-04-21T13:18+0500

2022-04-21T13:18+0500

общество

снос дома

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Правительство утвердило новые административные регламенты в сфере строительства, сообщает портал lex.uz. Многие документы можно оформить онлайн, через ЕПИГУ, либо очно, придя в Центр госуслуг. Одним из таких документов является справка о сносе зданий.Справка оформляется в течение 3 рабочих дней. Затем ее направят на электронный адрес.Также онлайн или в Центре госуслуг можно будет получить документ о согласовании изменений внешнего вида здания и разрешение на проектирование, реконструкцию и строительство дополнительных зданий и сооружений. Кроме этого, в число новых доступных услуг вошли согласование проектно-сметной документации, регистрация объекта для начала строительно-монтажных работ и выдача разрешения на использование объекта, где завершены строительно-монтажные работы.Читайте также:Власти выделят 500 млрд сумов на компенсации за сносы в будущем году

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снос дома