https://uz.sputniknews.ru/20211123/vlasti-vydelyat-500-mlrd-na-kompensatsii-za-snosy-v-buduschem-godu-21482140.html

Власти выделят 500 млрд на компенсации за сносы в будущем году

Власти выделят 500 млрд на компенсации за сносы в будущем году

Власти республики выделят 15 процентов резервного фонда правительства на компенсации за недвижимость, подлежащую сносу в следующем году.

2021-11-23T15:36+0500

2021-11-23T15:36+0500

2021-11-23T15:36+0500

общество

недвижимость

госбюджет

кабмин

снос дома

компенсация

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Узбекские власти планируют выделить в 2022 году 500 миллиардов сумов (порядка 50 млн долларов) на компенсацию ущерба физическим и юридическим лицам за изъятие у них земельных участков для государственных и общественных нужд.Соответствующее предложение содержится в проекте бюджета на 2022 год, опубликованном Минфином. Данная сумма составит 15 процентов резервного фонда правительства.Ранее в Минюсте объяснили при каких условиях происходит принудительное выселение граждан и изъятие у собственника земельного участка.В частности, в соответствии с законом "О защите частной собственности и гарантиях прав собственников", изъятие имущества, находящегося в частной собственности, осуществляется только при условии полного возмещения собственнику его рыночной стоимости, а также убытков, причиненных собственнику в связи с таким изъятием, если иное не предусмотрено законом.Согласно статье 37 Земельного кодекса, изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд производится только в следующих целях:

https://uz.sputniknews.ru/20211007/snos-ili-remont-nazvano-kolichestvo-domov-naxodyaschixsya-v-avariynom-sostoyanii-20818493.html

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

недвижимость, госбюджет, кабмин, снос дома, компенсация