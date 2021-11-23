https://uz.sputniknews.ru/20211123/vlasti-vydelyat-500-mlrd-na-kompensatsii-za-snosy-v-buduschem-godu-21482140.html
Власти выделят 500 млрд на компенсации за сносы в будущем году
Власти выделят 500 млрд на компенсации за сносы в будущем году
Власти республики выделят 15 процентов резервного фонда правительства на компенсации за недвижимость, подлежащую сносу в следующем году.
2021-11-23T15:36+0500
2021-11-23T15:36+0500
2021-11-23T15:36+0500
общество
недвижимость
госбюджет
кабмин
снос дома
компенсация
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Узбекские власти планируют выделить в 2022 году 500 миллиардов сумов (порядка 50 млн долларов) на компенсацию ущерба физическим и юридическим лицам за изъятие у них земельных участков для государственных и общественных нужд.Соответствующее предложение содержится в проекте бюджета на 2022 год, опубликованном Минфином. Данная сумма составит 15 процентов резервного фонда правительства.Ранее в Минюсте объяснили при каких условиях происходит принудительное выселение граждан и изъятие у собственника земельного участка.В частности, в соответствии с законом "О защите частной собственности и гарантиях прав собственников", изъятие имущества, находящегося в частной собственности, осуществляется только при условии полного возмещения собственнику его рыночной стоимости, а также убытков, причиненных собственнику в связи с таким изъятием, если иное не предусмотрено законом.Согласно статье 37 Земельного кодекса, изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд производится только в следующих целях:
https://uz.sputniknews.ru/20211007/snos-ili-remont-nazvano-kolichestvo-domov-naxodyaschixsya-v-avariynom-sostoyanii-20818493.html
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
недвижимость, госбюджет, кабмин, снос дома, компенсация
Власти выделят 500 млрд на компенсации за сносы в будущем году
Власти республики выделят 15 процентов резервного фонда правительства на компенсации за недвижимость, подлежащую сносу в следующем году.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Узбекские власти планируют выделить в 2022 году 500 миллиардов сумов (порядка 50 млн долларов) на компенсацию ущерба физическим и юридическим лицам за изъятие у них земельных участков для государственных и общественных нужд.
Соответствующее предложение содержится в проекте
бюджета на 2022 год, опубликованном Минфином. Данная сумма составит 15 процентов резервного фонда правительства.
Ранее в Минюсте объяснили
при каких условиях происходит принудительное выселение граждан и изъятие у собственника земельного участка.
В частности, в соответствии с законом "О защите частной собственности и гарантиях прав собственников", изъятие имущества, находящегося в частной собственности, осуществляется только при условии полного возмещения собственнику его рыночной стоимости, а также убытков, причиненных собственнику в связи с таким изъятием, если иное не предусмотрено законом.
Согласно статье 37 Земельного кодекса, изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд производится только в следующих целях:
предоставление земель для нужд обороны и госбезопасности, охраняемых природных территорий, создания и функционирования свободных экономических зон;
выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров Узбекистана;
обнаружение и разработка месторождений полезных ископаемых;
строительство (реконструкция) автомобильных и железных дорог, аэропортов, объектов железнодорожного транспорта, мостов, метрополитенов, тоннелей, объектов энергетической системы и линий электропередачи, линий связи, объектов космической деятельности, магистральных труб, инженерно-коммуникационных сетей;
исполнение генеральных планов населенных пунктов в части строительства объектов за счет средств Госбюджета, а также в других случаях, прямо предусмотренных законами и решениями президента.