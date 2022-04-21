https://uz.sputniknews.ru/20220421/nebyvalaya-agressivnost-chto-vashington-i-bryussel-zateyali-v-evrope-24123408.html

"Небывалая агрессивность". Что Вашингтон и Брюссель затеяли в Европе

"Небывалая агрессивность". Что Вашингтон и Брюссель затеяли в Европе

Власти Финляндии и Швеции обсуждают вступление в НАТО. Брюссель укрепляет восточноевропейский фланг и ужесточает риторику в отношении Москвы. К чему это приведет — в нашем материале.

2022-04-21T17:01+0500

2022-04-21T17:01+0500

2022-04-21T17:01+0500

колумнисты

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брюссель

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нато

москва

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Финляндия и Швеция долгие десятилетия соблюдали нейтралитет и принципиально придерживались внеблокового статуса, напоминает колумнист РИА Новости Андрей Коц. После начала российской спецоперации на Украине и провластные, и оппозиционные политические партии этих скандинавских государств заговорили о присоединении к НАТО.По словам премьер-министра Финляндии Санны Марин, отношения Москвы и Хельсинки уже никогда не будут прежними. Она считает, что в условиях "кардинальных изменений в европейской системе безопасности" необходимо вступить в Североатлантический альянс.Схожая позиция у премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон. По данным местных СМИ, она уже приняла решение. Предполагается, что обе страны подадут заявку на саммите НАТО 29-30 июня в Мадриде.В альянсе Финляндию и Швецию ждут давно. Генсек Йенс Столтенберг пообещал принять их как можно быстрее. Такой энтузиазм вполне понятен: под контроль Брюсселя перейдут Скандинавский полуостров и практически вся береговая линия Балтийского моря. А важнейший российский город-порт Мурманск окажется всего в сотне километров от границ блока. Это, полагают в НАТО, значительно усилит давление на Москву.В Кремле тут же отреагировали. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что протяженность наземных границ НАТО с Россией вырастет более чем вдвое. Придется усиливать группировку сухопутных войск и ПВО, а также развертывать дополнительные военно-морские силы в Финском заливе. "Ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет: баланс должен быть восстановлен", — подчеркнул он."Дело не в размещении ядерного оружия в Калининградской области — это слишком близко к границам вероятного противника, — поясняет военный эксперт Алексей Леонков. — Имеется в виду, что Швеция, Финляндия, а также Прибалтика станут законными целями для наших сил ядерного сдерживания. Ранее ближайшими государствами, на которые мы могли нацелить ракеты, были Польша и Норвегия. Но вступление Швеции и Финляндии в НАТО не несет для нас такую угрозу, как присоединение к альянсу Украины. Все-таки в Скандинавских странах у власти гораздо более адекватные люди. И с ними нет территориальных споров. Так что глобально расклад сил вряд ли изменится".Восточный флангПродолжают давить на Россию и с других направлений. На днях Йенс Столтенберг сообщил, что альянс разрабатывает планы полномасштабного развертывания постоянных военных сил на восточном фланге, чтобы противостоять "российской агрессии".Североатлантический блок, по его словам, находится "в процессе фундаментальной трансформации", которая нейтрализует "долгосрочные последствия" действий Москвы. На востоке Европы под непосредственным командованием НАТО уже находятся десятки тысяч военнослужащих.Ранее главы государств альянса подтвердили единство в противостоянии "попыткам России разрушить основы международной безопасности и стабильности", а также намерение оказывать "скоординированное международное давление" на Кремль."В ответ на активность России мы ввели в действие план обороны НАТО, развернули подразделения Сил реагирования и разместили контингент из 40 тысяч военнослужащих на нашем восточном фланге наряду со значительными военно-воздушными и военно-морскими силами и средствами под непосредственным командованием альянса, — говорится в совместном заявлении. — Мы также создаем четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии".Напомним, аналогичные группы сформировали в 2016-м в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. В каждой — около тысячи штыков. Таким образом, НАТО нарастила численность войск в непосредственной близости от границ России минимум в десять раз.Больше денег и солдатПомимо этого, страны НАТО решили больше вкладываться в вооружения. Так, Пентагон потратит 773 миллиарда долларов — на 9,8 процента больше, чем планировали.Берлин увеличит военный бюджет минимум на 100 миллиардов евро: расходы на оборону превысят два процента ВВП. Деньги направят и на переоснащение ВВС (в частности, покупку американских истребителей F-35 вместо устаревших Tornado).Польша увеличит численность вооруженных сил до 300 тысяч человек: в два раза больше, чем сейчас. Кроме того, вице-премьер Ярослав Качиньский выразил готовность разместить ядерное оружие США. Вице-спикер российского Совфеда Константин Косачев назвал эту инициативу "особенно циничной". Ведь НАТО регулярно предостерегает Россию от переброски средств стратегического сдерживания в Белоруссию.С началом боевых действий на Украине многие члены альянса решили под шумок обновить собственные арсеналы. Словакия, Чехия, Румыния, Польша и другие союзники откликнулись на призыв Вашингтона и отправили Киеву старую советскую технику.В качестве вознаграждения за лояльность Пентагон пообещал передать им более современные вооружения. По мнению экспертов, это принесет баснословную прибыль американским оборонным компаниям: Белый дом, как всегда, не упускает возможности подзаработать.

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Андрей Коц https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18916265_0:2:101:103_100x100_80_0_0_08b26115be841bb565d975f4905c0cbf.jpg

Андрей Коц https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18916265_0:2:101:103_100x100_80_0_0_08b26115be841bb565d975f4905c0cbf.jpg

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Андрей Коц https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18916265_0:2:101:103_100x100_80_0_0_08b26115be841bb565d975f4905c0cbf.jpg

вашингтон, брюссель, европа, финляндия, швеция, нато, москва