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Посол Узбекистана в Москве отметил динамику развития двусторонних отношений

Посол Узбекистана в Москве отметил динамику развития двусторонних отношений

Ботиржон Асадов отметил, что особая роль в развитии двухсторонних отношений играют инициативы лидеров двух стран.

2022-04-21T20:42+0500

2022-04-21T20:42+0500

2022-04-22T09:56+0500

россия

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Отношения между Россией и Узбекистаном динамично развиваются практически во всех областях, заявил чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов на церемонии открытия центра узбекского языка и культуры в Москве.По его словам, особая роль в этом плане играют инициативы лидеров двух стран. Посол особо отметил динамичность развития двустороннего сотрудничества в образовательной и культурной сферах. Он напомнил, что ежегодно проводятся образовательные форумы, которые стали платформой не только для ректоров и профессорско-преподавательского состава ведущих вузов России и Узбекистана, но и экспертов, и научных кругов.По словам Асадова, плодотворное сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах "вносит огромный вклад в дальнейшее развитие наших двухсторонних отношений в целом".Центр узбекского языка и культуры при государственном лингвистическом университете (МГЛУ) был создан по инициативе посольства Узбекистана в РФ с целью популяризации узбекского языка, культуры и традиций. Открытие центра состоялось в четверг.

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