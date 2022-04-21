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Посол Узбекистана в Москве отметил динамику развития двусторонних отношений
Посол Узбекистана в Москве отметил динамику развития двусторонних отношений
Ботиржон Асадов отметил, что особая роль в развитии двухсторонних отношений играют инициативы лидеров двух стран.
2022-04-21T20:42+0500
2022-04-21T20:42+0500
2022-04-22T09:56+0500
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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Отношения между Россией и Узбекистаном динамично развиваются практически во всех областях, заявил чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов на церемонии открытия центра узбекского языка и культуры в Москве.По его словам, особая роль в этом плане играют инициативы лидеров двух стран. Посол особо отметил динамичность развития двустороннего сотрудничества в образовательной и культурной сферах. Он напомнил, что ежегодно проводятся образовательные форумы, которые стали платформой не только для ректоров и профессорско-преподавательского состава ведущих вузов России и Узбекистана, но и экспертов, и научных кругов.По словам Асадова, плодотворное сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах "вносит огромный вклад в дальнейшее развитие наших двухсторонних отношений в целом".Центр узбекского языка и культуры при государственном лингвистическом университете (МГЛУ) был создан по инициативе посольства Узбекистана в РФ с целью популяризации узбекского языка, культуры и традиций. Открытие центра состоялось в четверг.
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Посол Узбекистана в Москве отметил динамику развития двусторонних отношений
20:42 21.04.2022 (обновлено: 09:56 22.04.2022)
Ботиржон Асадов отметил, что особая роль в развитии двухсторонних отношений играют инициативы лидеров двух стран.
ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Отношения между Россией и Узбекистаном динамично развиваются практически во всех областях, заявил чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов на церемонии открытия центра узбекского языка и культуры в Москве.
По его словам, особая роль в этом плане играют инициативы лидеров двух стран.
"За последние годы, благодаря инициативе наших лидеров, во всех практически областях двустороннего взаимодействия, включая гуманитарную сферу, расширяется сотрудничество (между Россией и Узбекистаном - ред.)", — сказал Асадов.
Посол особо отметил динамичность развития двустороннего сотрудничества в образовательной и культурной сферах. Он напомнил, что ежегодно проводятся образовательные форумы, которые стали платформой не только для ректоров и профессорско-преподавательского состава ведущих вузов России и Узбекистана, но и экспертов, и научных кругов.
По словам Асадова, плодотворное сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах "вносит огромный вклад в дальнейшее развитие наших двухсторонних отношений в целом".
Центр узбекского языка и культуры при государственном лингвистическом университете (МГЛУ) был создан по инициативе посольства Узбекистана в РФ с целью популяризации узбекского языка, культуры и традиций. Открытие центра состоялось
в четверг.