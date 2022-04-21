https://uz.sputniknews.ru/20220421/prezident-posetil-novyy-kukdalinskiy-rayon---video-24123853.html

Президент посетил новый Кукдалинский район - видео

Президент посетил новый Кукдалинский район - видео

Глава государства встретился с представителями семейных детских домов, забравших на воспитание детей из госучреждений.

2022-04-21T14:40+0500

2022-04-21T14:40+0500

2022-04-21T14:40+0500

общество

шавкат мирзиёев

кашкадарьинская область

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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в ходе рабочей поездки в Кашкадарьинскую область побывал в недавно созданном Кукдалинском районе, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Как отмечает пресс-служба, Кашкадарьинская область стала первым регионом, в котором закрылись государственные детские дома. В частности, в Камаши закрылся дом "Мехрибонлик" №4, в Китабском районе - №5.Все воспитанники закрывшихся госучреждений теперь живут в семейных детских домах, отмечает пресс-служба.Глава государства встретился с руководителями семейных домов, взявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Президент поблагодарил эти семьи за щедрость.Читайте также: В Кашкадарьинской области появился Кукдалинский район

кашкадарьинская область

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шавкат мирзиёев, кашкадарьинская область