https://uz.sputniknews.ru/20220421/prezident-serbii-xochet-podpisat-novyy-gazovyy-dogovor-s-rossiey-24125625.html

Президент Сербии хочет подписать новый газовый договор с Россией

Президент Сербии хочет подписать новый газовый договор с Россией

FT: Вучич заявил, что ожидает более выгодные цены на российский газ по будущему договору, чем получат другие страны Европы.

2022-04-21T17:40+0500

2022-04-21T17:40+0500

2022-04-21T17:40+0500

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Английская газета Financial Times утверждает, что президент Сербии Александр Вучич сообщил о желании подписать с Россией соглашение по поставке газа на новых условиях, поскольку у Белграда нет сейчас альтернативы российскому топливу.Нынешний договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии заявили о намерении подписать следующий контракт с российской стороной на 10 лет."Вучич заявил, что у Белграда нет непосредственной альтернативы газу из России. Долгосрочное соглашение о поставках заканчивается в следующем месяце, и Вучич сказал, что Сербия попытается подписать новые условия", — говорится в сообщении газеты, не приводящей дословно цитаты президента Сербии по данной теме.До этого Вучич отмечал, что ожидает более выгодные цены на российский газ по будущему договору, чем получат другие страны Европы.Ранее Армения и Венгрия сообщили о переходе на оплату российского газа в рублях. Также Латвия и Словакия заявили о готовности рассмотреть новые условия поставки топлива из России.Напомним: президент России Владимир Путин своим указом ввел с 1 апреля новую систему расчетов за природный газ. Покупателям необходимо открывать рублевые счета в российских банках для оплаты поставок. Ключевая роль в ней отведена Газпромбанку.Читайте также:Отказ от газа из РФ разорит Европу и вызовет бунты — французский экономист

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