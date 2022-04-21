https://uz.sputniknews.ru/20220421/rossiya-otkazala-genseku-oon-v-prosbe-o-pasxalnom-peremirii-na-ukraine--video-24119355.html
Россия отказала генсеку ООН в просьбе о пасхальном перемирии на Украине – видео
Россия отказала генсеку ООН в просьбе о пасхальном перемирии на Украине – видео
Заместитель постпреда России при ООН: призывы к "миру" на практике означают стремление дать киевским радикалам передышку.
2022-04-21T14:12+0500
2022-04-21T14:12+0500
2022-04-21T14:12+0500
специальная военная операция россии в донбассе
генеральный секретарь
оон
украина
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал Москву и Киев с четверга ввести на четыре дня гуманитарную паузу для вывода мирных граждан и доставки гуманитарной помощи – в связи с празднованием православной Пасхи. Об этом сообщает РИА Новости.В ответ на это предложение генсека первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в нынешних условиях такие призывы звучат "очень лживо и неискренне".По заявлению российского дипломата, Москва будет тщательно отделять подобные тактические псевдомиротворческие призывы от искреннего стремления помочь Украине принять единственно правильное и давно назревшее решение.Полянский еще раз особо выделил, что задачи специальной военной операции по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины и устранению исходящих оттуда угроз для России обязательно будут выполнены.Напоминаем: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:
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генеральный секретарь, оон, украина
Россия отказала генсеку ООН в просьбе о пасхальном перемирии на Украине – видео
Заместитель постпреда России при ООН: призывы к "миру" на практике означают стремление дать киевским радикалам передышку.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал Москву и Киев с четверга ввести на четыре дня гуманитарную паузу для вывода мирных граждан и доставки гуманитарной помощи – в связи с празднованием православной Пасхи. Об этом сообщает РИА Новости
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В ответ на это предложение генсека первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в нынешних условиях такие призывы звучат "очень лживо и неискренне".
"Очень лживо и неискренне звучат в этих условиях призывы к миру и прекращению огня, которые на практике означают лишь стремление дать киевским националистам и радикалам передышку, для того, чтобы они смогли перегруппироваться и получить новые партии дронов ПТУРов и ПЗРК, а попутно устроить новые бесчеловечные провокации", сообщил Полянский.
По заявлению российского дипломата, Москва будет тщательно отделять подобные тактические псевдомиротворческие призывы от искреннего стремления помочь Украине принять единственно правильное и давно назревшее решение.
"Чем быстрее это сделает Украина вопреки подбадривающим заклинаниям тех, кто хочет побыстрее нажиться на ее начавшейся в 2014 году трагедии, включая окончательно сбросившее маски руководство Евросоюза, тем лучше это будет для этой страны", - подчеркнул зампостпреда.
Полянский еще раз особо выделил, что задачи специальной военной операции по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины и устранению исходящих оттуда угроз для России обязательно будут выполнены.
Напоминаем: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.