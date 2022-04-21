https://uz.sputniknews.ru/20220421/rossiya-otkazala-genseku-oon-v-prosbe-o-pasxalnom-peremirii-na-ukraine--video-24119355.html

Россия отказала генсеку ООН в просьбе о пасхальном перемирии на Украине – видео

Россия отказала генсеку ООН в просьбе о пасхальном перемирии на Украине – видео

Заместитель постпреда России при ООН: призывы к "миру" на практике означают стремление дать киевским радикалам передышку.

2022-04-21T14:12+0500

2022-04-21T14:12+0500

2022-04-21T14:12+0500

специальная военная операция россии в донбассе

генеральный секретарь

оон

украина

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал Москву и Киев с четверга ввести на четыре дня гуманитарную паузу для вывода мирных граждан и доставки гуманитарной помощи – в связи с празднованием православной Пасхи. Об этом сообщает РИА Новости.В ответ на это предложение генсека первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в нынешних условиях такие призывы звучат "очень лживо и неискренне".По заявлению российского дипломата, Москва будет тщательно отделять подобные тактические псевдомиротворческие призывы от искреннего стремления помочь Украине принять единственно правильное и давно назревшее решение.Полянский еще раз особо выделил, что задачи специальной военной операции по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины и устранению исходящих оттуда угроз для России обязательно будут выполнены.Напоминаем: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:

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