https://uz.sputniknews.ru/20220420/kadyrov-stoit-ukrainskim-voyakam-uvidet-chechentsa-srazu-begut-nautek--video-24102840.html

Кадыров: стоит украинским воякам увидеть чеченца, сразу бегут наутек – видео

Кадыров: стоит украинским воякам увидеть чеченца, сразу бегут наутек – видео

Чеченский лидер Рамзан Кадыров рассказал о зачистке "Азовстали" от националистов и показал трофейную технику.

2022-04-20T16:51+0500

2022-04-20T16:51+0500

2022-04-22T03:28+0500

специальная военная операция россии в донбассе

рамзан кадыров

техника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1323/07/13230719_0:215:2285:1500_1920x0_80_0_0_db6d7a1c33acc6db25ceca89f7abcee6.jpg

ТАШКЕНТ, 20 апр – Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что украинские боевики настолько деморализованы при виде чеченских военнослужащих, что зачастую "бегут наутек", оставляя "подарки".Чеченский лидер рассказал, что очередным трофеем российских военнослужащих стал танк с полным боевым комплектом.Также Кадыров пошутил, что ситуация с оснащением у чеченских бойцов очень хорошая благодаря регулярным украинским "подаркам" в виде американского и европейского вооружения.Ранее он заявил, что чеченские военные прочесывают каждый квадрат "Азовстали", который "азовские вурдалаки" превратили в "приличный укрепленный район".Помимо этого, чеченский руководитель отметил, что зачистка на металлургическом комбинате продолжается, а трофейным боеприпасам уже нет числа.На момент провозглашения Донецкой Народной Республики население Мариуполя составляло около 450 тыс. человек и город считался вторым по величине в республике. В июне того же года украинские силовики заняли Мариуполь. Его восточные пригороды стали эпицентром конфликта на Украине.Замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов 7 марта 2022 года сообщил, что город окружен, и началась зачистка его районов. В настоящее время в Мариуполе идут бои за освобождение.Среди прочих украинских частей в городе расположен националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:Кадыров опубликовал кадры боев с "бандеровским отребьем" в Рубежном — видеоКадыров: боевики полка "Азов" отправляются к Бандере — видео

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рамзан кадыров, техника