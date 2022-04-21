https://uz.sputniknews.ru/20220421/tsentrobank-uzbekistana-ponizil-prognoz-rosta-vvp-24131164.html

Центробанк Узбекистана понизил прогноз роста ВВП

Центробанк Узбекистана понизил прогноз роста ВВП

ЦБ Узбекистана понизил прогноз роста ВВП страны из-за влияния внешнеэкономических факторов и снижения объема денежных переводов в республику.

2022-04-21T20:23+0500

2022-04-21T20:23+0500

2022-04-21T20:23+0500

экономика

узбекистан

ввп

денежные переводы

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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Центробанк Узбекистана понизил прогноз роста ВВП страны до 3,5-4,5% против 5,5-6,5% в начале года сообщает пресс-служба регулятора.Отмечается, что причина тому влияния внешнеэкономических факторов и снижения объема денежных переводов в республику.Также, по данным регулятора, снижение экономической активности у основных торговых партнеров, колебания курсов национальных валют и миграционные потоки создают вероятность того, что в текущем году объем денежных переводов снизится на 18-25% по сравнению с 2021 годом.Ранее Азиатский банк развития, Всемирный банк и Международный валютный фонд также понизили прогноз роста ВВП Узбекистана на этот год - до 4% с 5,5%, до 3,6% с 5,6%, до 3-4% с 6% соответственно, из-за ситуации на Украине, а также снижения инвестиций и денежных переводов из России.В четверг ЦБ Узбекистана сохранил основную процентную (учетную) ставку на уровне 17% для поддержания финансовой стабильности в стране. Регулятор 17 марта поднял ее с 14% из-за внешнеэкономических рисков в связи с ситуацией в странах-основных торговых и с целью сдерживания инфляции.

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узбекистан, ввп, денежные переводы