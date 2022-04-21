https://uz.sputniknews.ru/20220421/tsentrobank-ne-stal-menyat-klyuchevuyu-stavku-24123273.html

Центробанк не стал менять ключевую ставку

Центробанк не стал менять ключевую ставку

Правление регулятора приняло такое решение сегодня на заседании.

2022-04-21T14:55+0500

2022-04-21T14:55+0500

2022-04-21T14:56+0500

экономика

цб

основная ставка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/905/17/9051768_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_22fc8b975543053eced40f7bd541ea06.jpg

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Центральный банк решил оставить основную ставку без изменений. Об этом заявили в пресс-служба регулятора.Сегодня правление Центрального банка на очередном заседание приняло решение оставить ключевую ставку без изменений на уровне 17% годовых.В середине марта ЦБ впервые за четыре года повысил основную ставку с 14% до 17% годовых.Решение было принято в целях сохранения текущего курса денежно-кредитной политики в условиях одновременного наличия проинфляционных и дезинфляционных рисков в экономике, и направлено на создание условий для сохранения положительных реальных процентных ставок, добавили в пресс-службе ЦБ.До этого в ЦБ заявили, что коммерческие банки Узбекистана разрабатывают другие платежные системы для предотвращения рисков по текущим международным операциям.Ранее сообщалось, что объем валютных интервенций Центробанка Узбекистана для поддержки курса национальной валюты в январе — марте вырос на 19%.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

цб, основная ставка