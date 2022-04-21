https://uz.sputniknews.ru/20220421/tsentrobank-ne-stal-menyat-klyuchevuyu-stavku-24123273.html
Центробанк не стал менять ключевую ставку
Центробанк не стал менять ключевую ставку
Правление регулятора приняло такое решение сегодня на заседании.
2022-04-21T14:55+0500
2022-04-21T14:55+0500
2022-04-21T14:56+0500
экономика
цб
основная ставка
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Центральный банк решил оставить основную ставку без изменений. Об этом заявили в пресс-служба регулятора.Сегодня правление Центрального банка на очередном заседание приняло решение оставить ключевую ставку без изменений на уровне 17% годовых.В середине марта ЦБ впервые за четыре года повысил основную ставку с 14% до 17% годовых.Решение было принято в целях сохранения текущего курса денежно-кредитной политики в условиях одновременного наличия проинфляционных и дезинфляционных рисков в экономике, и направлено на создание условий для сохранения положительных реальных процентных ставок, добавили в пресс-службе ЦБ.До этого в ЦБ заявили, что коммерческие банки Узбекистана разрабатывают другие платежные системы для предотвращения рисков по текущим международным операциям.Ранее сообщалось, что объем валютных интервенций Центробанка Узбекистана для поддержки курса национальной валюты в январе — марте вырос на 19%.
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цб, основная ставка
Центробанк не стал менять ключевую ставку
14:55 21.04.2022 (обновлено: 14:56 21.04.2022)
Правление регулятора приняло такое решение сегодня на заседании.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik.
Центральный банк решил оставить основную ставку без изменений. Об этом заявили
в пресс-служба регулятора.
Сегодня правление Центрального банка на очередном заседание приняло решение оставить ключевую ставку без изменений на уровне 17% годовых.
В середине марта ЦБ впервые за четыре года повысил основную ставку с 14% до 17% годовых.
Решение было принято в целях сохранения текущего курса денежно-кредитной политики в условиях одновременного наличия проинфляционных и дезинфляционных рисков в экономике, и направлено на создание условий для сохранения положительных реальных процентных ставок, добавили в пресс-службе ЦБ.
До этого в ЦБ заявили
, что коммерческие банки Узбекистана разрабатывают другие платежные системы для предотвращения рисков по текущим международным операциям.
Ранее сообщалось, что объем валютных интервенций Центробанка Узбекистана для поддержки курса национальной валюты в январе — марте вырос
на 19%.