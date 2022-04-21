https://uz.sputniknews.ru/20220421/uzbekistantsev-zovut-rabotat-v-tulskuyu-oblast-24126662.html
Узбекистанцев зовут работать в Тульскую область
Узбекистанцев зовут работать в Тульскую область
Делегация из Узбекистана во время визита в российский регион договорилась о сотрудничестве в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
2022-04-21T15:42+0500
2022-04-21T15:42+0500
2022-04-21T15:42+0500
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тульская область
трудоустройство
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с советником премьер-министра по внешней трудовой миграции Мехриддином Хайриддиновым посетила Тульскую область России. Об этом сообщает пресс-служба правительства российского региона.Во время встречи с губернатором области Алексеем Дюминым и представителями регионального бизнес-сообщества члены делегации обсудили ряд перспективных проектов торгово-экономической и гуманитарной сферах.Кроме того, по данным пресс-службы Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана, участники встречи обсудили возможность привлечения граждан республики для работы в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции в Тульской области. Для подготовки квалифицированных специалистов в Узбекистане могут открыться учебные центры, а в Тульской области - филиал миграционного агентства.Делегация также встретилась со студентами, обучающимися в вузах Тульской области.Объем внешнеторгового оборота между Тульской областью и Узбекистаном по итогам 2021 года составил почти $50 млрд, тем самым увеличив показатели предыдущего года на 40,6%.Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан. Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской области.Читайте также: Торговля продуктами и текстилем: как Самара сотрудничает с Узбекистаном
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тульская область, трудоустройство, сотрудничество
Узбекистанцев зовут работать в Тульскую область
Делегация из Узбекистана во время визита в российский регион договорилась о сотрудничестве в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik.
Делегация Узбекистана во главе с советником премьер-министра по внешней трудовой миграции Мехриддином Хайриддиновым посетила Тульскую область России. Об этом сообщает пресс-служба
правительства российского региона.
Во время встречи с губернатором области Алексеем Дюминым и представителями регионального бизнес-сообщества члены делегации обсудили ряд перспективных проектов торгово-экономической и гуманитарной сферах.
"Мы успешно сотрудничаем в промышленности, сельском хозяйстве, предпринимательстве, образовании. Мы готовы активно взаимодействовать и укреплять наше партнерство, такое направление нам задают президент и правительство России", - приводит пресс-служба слова губернатора.
Кроме того, по данным пресс-службы
Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана, участники встречи обсудили возможность привлечения граждан республики для работы в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции в Тульской области. Для подготовки квалифицированных специалистов в Узбекистане могут открыться учебные центры, а в Тульской области - филиал миграционного агентства.
Делегация также встретилась со студентами, обучающимися в вузах Тульской области.
Объем внешнеторгового оборота между Тульской областью и Узбекистаном по итогам 2021 года составил почти $50 млрд, тем самым увеличив показатели предыдущего года на 40,6%.
Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан. Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской области.