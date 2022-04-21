https://uz.sputniknews.ru/20220421/v-kazaxstane-gorit-shkola-est-postradavshaya--video-i-foto-24115403.html
В Казахстане горит школа, есть пострадавшая — видео и фото
В Казахстане горит школа, есть пострадавшая — видео и фото
В Павлодаре пожар охватил школу: 550 детей выбрались из здания.
2022-04-21T11:39+0500
2022-04-21T11:39+0500
2022-04-21T11:39+0500
происшествия
казахстан
пожар
школа
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В четверг утром в Павлодаре загорелась школа. В настоящее время пожарные борются с огнем, сообщила пресс-служба департамента по ЧС, передает Sputnik Казахстан.Пожар произошел в четырехэтажном здании СОШ № 28 по улице Торайгырова, 24.Сообщение о возгорании поступило в 8:04.Огонь возник на втором этаже и перешел на кровлю, на площади ориентировочно 200 квадратных метров.До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 576 человек, из них 551 школьник.По информации управления здравоохранения, пострадала учительница, 1975 года рождения. Она госпитализирована с отравлением угарным газом средней степени тяжести.На месте работают 50 сотрудников ДЧС на 12 единицах техники, 4 работника центра медицинских катастроф на одной автомашине."Ликвидации огня пока нет. Причина и ущерб устанавливаются", - говорится в пресс-релизе ДЧС области.Как сообщалось, в минувшую пятницу произошел пожар в средней школе №1 Павлодара. Из-за пожара пострадали пятеро школьников, трое из них были госпитализированы.
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казахстан, пожар, школа
В Казахстане горит школа, есть пострадавшая — видео и фото
В Павлодаре пожар охватил школу: 550 детей выбрались из здания.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik.
В четверг утром в Павлодаре загорелась школа. В настоящее время пожарные борются с огнем, сообщила пресс-служба департамента по ЧС, передает Sputnik Казахстан
.
Пожар произошел в четырехэтажном здании СОШ № 28 по улице Торайгырова, 24.
Сообщение о возгорании поступило в 8:04.
Огонь возник на втором этаже и перешел на кровлю, на площади ориентировочно 200 квадратных метров.
До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 576 человек, из них 551 школьник.
По информации управления здравоохранения, пострадала учительница, 1975 года рождения. Она госпитализирована с отравлением угарным газом средней степени тяжести.
На месте работают 50 сотрудников ДЧС на 12 единицах техники, 4 работника центра медицинских катастроф на одной автомашине.
"Ликвидации огня пока нет. Причина и ущерб устанавливаются", - говорится в пресс-релизе ДЧС области.
Как сообщалось, в минувшую пятницу произошел пожар в средней школе №1 Павлодара. Из-за пожара пострадали пятеро школьников, трое из них были госпитализированы.