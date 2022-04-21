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https://uz.sputniknews.ru/20220421/v-kazaxstane-gorit-shkola-est-postradavshaya--video-i-foto-24115403.html
В Казахстане горит школа, есть пострадавшая — видео и фото
В Казахстане горит школа, есть пострадавшая — видео и фото
В Павлодаре пожар охватил школу: 550 детей выбрались из здания.
2022-04-21T11:39+0500
2022-04-21T11:39+0500
происшествия
казахстан
пожар
школа
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В четверг утром в Павлодаре загорелась школа. В настоящее время пожарные борются с огнем, сообщила пресс-служба департамента по ЧС, передает Sputnik Казахстан.Пожар произошел в четырехэтажном здании СОШ № 28 по улице Торайгырова, 24.Сообщение о возгорании поступило в 8:04.Огонь возник на втором этаже и перешел на кровлю, на площади ориентировочно 200 квадратных метров.До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 576 человек, из них 551 школьник.По информации управления здравоохранения, пострадала учительница, 1975 года рождения. Она госпитализирована с отравлением угарным газом средней степени тяжести.На месте работают 50 сотрудников ДЧС на 12 единицах техники, 4 работника центра медицинских катастроф на одной автомашине."Ликвидации огня пока нет. Причина и ущерб устанавливаются", - говорится в пресс-релизе ДЧС области.Как сообщалось, в минувшую пятницу произошел пожар в средней школе №1 Павлодара. Из-за пожара пострадали пятеро школьников, трое из них были госпитализированы.
казахстан
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казахстан, пожар, школа

В Казахстане горит школа, есть пострадавшая — видео и фото

11:39 21.04.2022
© Photo : Пресс-служба ДЧС Павлодарской областиПожар в школе в Павлодаре Казахстан
Пожар в школе в Павлодаре Казахстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2022
© Photo : Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
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В Павлодаре пожар охватил школу: 550 детей выбрались из здания.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В четверг утром в Павлодаре загорелась школа. В настоящее время пожарные борются с огнем, сообщила пресс-служба департамента по ЧС, передает Sputnik Казахстан.
Пожар произошел в четырехэтажном здании СОШ № 28 по улице Торайгырова, 24.
Сообщение о возгорании поступило в 8:04.
Огонь возник на втором этаже и перешел на кровлю, на площади ориентировочно 200 квадратных метров.
© Photo : Пресс-служба ДЧС Павлодарской областиВ Павлодаре пожар в школе Казахстан
В Павлодаре пожар в школе Казахстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2022
В Павлодаре пожар в школе Казахстан
© Photo : Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 576 человек, из них 551 школьник.
По информации управления здравоохранения, пострадала учительница, 1975 года рождения. Она госпитализирована с отравлением угарным газом средней степени тяжести.
На месте работают 50 сотрудников ДЧС на 12 единицах техники, 4 работника центра медицинских катастроф на одной автомашине.
"Ликвидации огня пока нет. Причина и ущерб устанавливаются", - говорится в пресс-релизе ДЧС области.
Как сообщалось, в минувшую пятницу произошел пожар в средней школе №1 Павлодара. Из-за пожара пострадали пятеро школьников, трое из них были госпитализированы.
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